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Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü’nde kadın istihdamına destek programı

Coca-Cola İçecek işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında başlattığı ‘Forklift Operatörü Eğitim Programı’ ile kadınlara istihdam alanı açtı. Eğitim programı sayesinde hem dengeyi ve çeşitliliği sağlamayı hem de önyargıları kırmayı hedefleyen şirketin kadın forklift operatörleri Çorlu, İzmir ve Bursa fabrikalarında görevlerine başladı.

Ekonomi 21.05.2022, 10:59
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü’nde kadın istihdamına destek programı

Coca-Cola İçecek işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında başlattığı ‘Forklift Operatörü Eğitim Programı’ ile kadınlara istihdam alanı açtı. Eğitim programı sayesinde hem dengeyi ve çeşitliliği sağlamayı hem de önyargıları kırmayı hedefleyen şirketin kadın forklift operatörleri Çorlu, İzmir ve Bursa fabrikalarında görevlerine başladı.

“Mesleklerin cinsiyeti yoktur” bakış açısıyla eşit fırsat sunma anlayışını benimseyen Coca-Cola İçecek (CCI), işyerinde eşitlik hedefiyle sahada çalışan kadın sayısını artırmak için yeni bir adım daha attı. 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerinde de kadın çalışan sayılarını artırma sözü veren şirket, ‘Forklift Operatörü Eğitim Programı’nı hayata geçirdi. Cinsiyete özgü bir meslek olarak algılanan forklift operatörlüğü, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü vesilesiyle programı duyuran CCI’da kadınlar için yeni bir fırsata dönüştü. Eğitimi başarıyla tamamlayan 12 kadın forklift operatörü, şirketin Çorlu, İzmir ve Bursa fabrikalarında görev yapmaya başladı.

Konuyu değerlendiren Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürü Hasan Ellialtı, “Forklift kullanımı özel sertifikasyon gerektiren bir iş alanı. Biz de şirket olarak ‘Forklift Operatörü Eğitim Programı’ ile operatörlerimizi kendimiz yetiştirmeyi hedefledik. Böylelikle hem kadın işgücünün eğitim ve gelişimine katkıda bulunmayı hem de eğitimin sonunda yapacağımız değerlendirmede başarılı kursiyerlerimize şirketimizde istihdam sağlamayı planlıyoruz. Ücretsiz olarak verdiğimiz eğitimleri pilot bölge olarak başlattığımız 3 ilin yanı sıra diğer bölgelerimizde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Fabrikalarda farkındalığı artırıcı eğitimler düzenleniyor

Şirketin eğitim programına katılan kadınların, meslek edinmelerine destek olduklarını dile getiren Ellialtı, “Fabrikalarımızda toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları ile ilgili bilinci artırmak üzerine interaktif uygulamalar organize ederek farkındalığı artırıcı eğitimler hayata geçirdik. Ayrıca, kadın çalışanlarımızın fabrika ortamında rahat ve mutlu hissetmelerini sağlamak üzere, çalışma ortamı ile ilgili geliştirmeler de yapıyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, 732 kişinin başvuru yaptığı ‘Forklift Operatörü Eğitim Programı’na kabul edilen 32 kadın aday, anlaşmalı eğitim kurumlarına yönlendirilerek kursa katıldı. Başarı gösterenler, sertifika almaya hak kazanarak CCI Türkiye’de istihdam edildi.

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