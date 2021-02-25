Cep telefonu ve internet satışı şikâyetleri artıyor

TÜK-DER Başkanı Ferhan Erkan, mal ve hizmet alımlarının mutlaka belgelendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Mustafakemalpaşa Tüketiciler Derneği (TÜK-DER) Başkanı Ferhan Erkan, AVM tipi alış-veriş merkezlerinde mal alımının ardından tüketici tarafından mutlaka fatura talep edilmesi gerektiğini söyledi. Yeterince belgelendirilmemiş şikâyetlerin tüketiciye olumsuz olarak geri döndüğünü kaydeden Erkan, “Şuurlu tüketici, sağlıklı ekonominin temelidir. Alışverişin ardından mutlaka satış sözleşmesi ve fatura almalıyız” ikazında z bulundu.

Mustafakemalpaşa’da 2019’da 232 olan başvurunun geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle 177’ye kadar gerilediğini bildiren Erkan, en çok şikayet başvurusunun ise cep telefonu arızları ve internetten yapılan satışlar olduğunu ifade etti.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde 20 yıldan beri gönüllülük esaslı çalışmalarını sürdüren Tüketiciler Derneği, 2020 yılında 177 şikayet başvurusunu değerlendirdi.

TÜK-DER Başkanı Ferhan Erkan, şikayetleri yüzde 90’ın üzerinde tüketicinin lehine sonuçlandırdıklarını belirterek, uyarılarda bulundu.

Erkan, “ Tüketicilerimiz bize gelirken mutlaka yeterli belgeye sahip olmalıdır. Bizler, belgeleri inceliyoruz, eksik varsa tamamlanmasını istiyoruz. Satışın ardından alınan bir fatura, sözleşme veya bir fotoğraf yoksa tüketici için sorun başlar. Onun için mutlaka alımlarımızı faturalandırmalıyız. 2020’de bize yapılan başvuruları yüzde 90’ın üzerinde tüketici lehine sonuçlandırdık. Bizim haricimizde kaymakamlığa da müracaatlar yapılıyor. 2015 yılında ilçede şikâyette bulunan kişi sayısı 15 bin kişiyi kadar ulaşmıştı. O yıllarda başvurulara yetişemez olmuştuk. 2019 yılında Mustafakemalpaşa Tüketici Hakem Heyeti feshedildi. Buradaki işlemler için Nilüfer Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti yetkili kılındı. Vatandaşın bize ulaşan şikâyetlerini Tüketiciler Derneği olarak değerlendirilmesi amacıyla Nilüfer’e iletiyoruz ve takibini yapıyoruz” dedi.

“Tüketiciler dikkatli olmalı”

Derneğe ulaşan şikayetlerin genelde cep telefonu ve internet satışları olduğunu belirten Ferhan Erkan; “Bazı iletişim şirketlerinden arıyorlar bahanesiyle vatandaşlarımız farklı yerlere yönlendirilerek abone yapılıyor. Daha sonra cayma hakkını kullanmak isteyen tüketiciye fatura çıkarılıyor. Bu gibi işlemlerde dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu.

2021 yılının ilk iki ayında 26 başvurunun kendilerine ulaştığını sözlerine ekleyen Ferhan Erkan, “ Dernek olarak bizler, esnafımız ile tüketicimiz arasında bir köprüyüz.

Gönüllülük esaslı, ücret almadan çalışıyoruz. Başvuru esnasında tüketicimizden 20-30 TL arasında makbuz karşılığında bir bağış alıyoruz. Bu bağış da giderlere kullanılıyor” dedi.