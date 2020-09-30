CEP TELEFONU FİYATLARI YÜZDE 8 ARTTI!

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra e-ticaret fiyatlarını da raporlayan BrandZone; öne çıkan kategorilerdeki e-ticaret ürünlerinin temmuz ve eylül aylarındaki fiyatlarını karşılaştırdı. BrandZone Kurucu Ortağı Cem Köz, “Koronavirüs salgını ile birlikte e-ticaretin öneminin arttığını gördük. Salgına karşı alınan tedbirlerin ardından tüketiciler, temassız ticaret olarak adlandırılan e-ticaret sitelerine yöneldi. Temmuz ve eylül aylarında gerçekleşen satışları incelediğimizde fiyatların temmuz ayına oranla zamlandığını, tatil sezonunun kapanması ve insanların daha çok evlerinde vakit geçirmesi sebebiyle ev alışverişinde ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz” dedi.

Köz, “Fiyat karşılaştırması yaparken ürün bazında en uygun fiyatlı ürünlerin e-ticaret fiyatlarının ortalamasını baz aldık. Verilerimize göre; fiyatı en çok artan ürün buhar kazanlı ütü oldu. Temmuz ayı ortalama fiyatı 1.613 TL iken eylül ayında fiyatı yüzde 27 oranında artarak 2 bin 048 TL’ye yükseldi” diye konuştu.

Cep telefonu fiyatları yüzde 8 arttı!

E-ticaret platformlarındaki teknolojik aletlerin fiyatlarında da değişim yaşandı. BrandZone verilerine göre; ortalama satış fiyatı temmuz ayında 6 bin 234 TL cep telefonu fiyatı yüzde 8’lik artışla eylül ayında 6 bin 733 TL’ye yükseldi. Erkek elektronik kişisel bakım ürünleri 230 TL’den yüzde 14’lük artışla 263 TL’ye; şarjlı diş fırçası 211 TL’den yüzde 11’lik artışla 234 TL’ye; saç şekillendirme ve kurutma makinesi 750 TL’den yüzde 11’lik artışla 833 TL’ye çıktı.

Beyaz eşya kategorisinde zam rüzgarı

Eylül ayı birlikte beyaz eşya kategorisinde de fiyat artışları yaşandı. Temmuz ayında ortalama 681 TL olan fırın fiyatı yüzde 21’lik artışla 829 TL’ye yükseldi. 1.040 TL’ye satılan elektrikli süpürge fiyatı yüzde 18’lik artışla eylül ayında 1.233 TL’ye; 905 TL olan termosifon fiyatı yüzde 14’lük artışla 1.037 TL’ye; 1.840 TL olan davlumbaz fiyatı yüzde13’lük artışla 2 bin 84 TL’ye; 3 bin 680 TL’ye satılan kombi fiyatı yüzde 12’lik artışla 4 bin 154 TL’ye; 2 bin 643 TL olan çamaşır kurutma makinesi fiyatı yüzde 11’lik artışla 2.958 TL’ye; 2 bin 329 TL olan çamaşır makinesi fiyatı yüzde 10’luk artışla 2 bin 575 TL’ye yükseldi.

Yine temmuz ayında 231 TL olan ocak fiyatı yüzde 10’luk artışla 254 TL’ye; 1.829 TL olan bulaşık makinesi fiyatı yüzde 9’luk artışla 2 bin 10 TL’ye; 2 bin 608 TL olan buzdolabı fiyatı yüzde 8’lik artışla 2 bin 835 TL’ye; 2 bin 63 TL olan derin dondurucu fiyatı yüzde 8’lik artışla 2.229 TL’ye yükseldi.

Kolonyaya olan talep fiyatları artırdı!

Koronavirüs salgını ile birlikte yeniden kullanımı artan kolonyanın fiyatı yüzde 15 zamlandı. Temmuz ayında 13 TL olan kolonya fiyatı eylül ayında 15 TL’ye yükseldi.

Küçük ev aletleri de zamdan payını aldı!

BrandZone verilerine göre; küçük ev aletleri kategorisindeki ürünlerde de temmuz-eylül ayları arasında büyük fiyat farkları oluştu. Buna göre; temmuz ayı fiyatı 139 TL olan baskülün fiyatı yüzde 26’lık artışla 176 TL’ye yükselirken; ekmek kızartma makinesinin fiyatı 533 TL’den yüzde 24’lük artışla 663 TL’ye yükseldi.

1.656 TL’ye satılan mutfak robotunun fiyatı yüzde 13’lük artışla 1.873 TL’ye; 751 TL’ye satılan kahve makinesinin fiyatı yüzde 11’lik artışla 839 TL’ye; 473 TL’ye satılan fritözün fiyatı yüzde 11’lik artışla 526 TL’ye; 341 TL’ye satılan blenderın fiyatı yüzde 11’lik artışla 379 TL’ye; 255 TL’ye satılan doğrayıcının fiyatı yüzde 10’luk artışla 283 TL’ye yükseldi.

Yine temmuz ayında 338 TL’ye satılan çay makinesinin fiyatı yüzde 10’luk artışla 373 TL’ye; 278 TL’ye satılan su ısıtıcının fiyatı yüzde 9’luk artışla 305 TL’ye; 513 TL’ye satılan mikserin fiyatı yüzde 9’luk artışla 561 TL’ye; 365 TL’ye satılan tost makinesinin fiyatı yüzde 7’lik artışla 393 TL’ye; 612 TL’ye satılan meyve sıkacağının fiyatı yüzde 5’lik artışla 647 TL’ye çıktı.