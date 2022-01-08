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Cennet elması belediyenin yeni gelir kapısı olacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, belediyeye yeni gelir kaynağı olması için 2 bin 500 adet cennet elması fidanı dikildi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2 bin 500 fidan desteğinde bulunduğu projenin bir diğer ortağı da Alaşehir Kadın Kooperatifi oldu. Alaşehir Belediyesi ve Kadın Kooperatifi tarafından toplanacak olan ürünler hem yaş olarak, hem de kurutularak satışı gerçekleştirilecek.

Ekonomi 08.01.2022, 10:29
Cennet elması belediyenin yeni gelir kapısı olacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, belediyeye yeni gelir kaynağı olması için 2 bin 500 adet cennet elması fidanı dikildi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2 bin 500 fidan desteğinde bulunduğu projenin bir diğer ortağı da Alaşehir Kadın Kooperatifi oldu. Alaşehir Belediyesi ve Kadın Kooperatifi tarafından toplanacak olan ürünler hem yaş olarak, hem de kurutularak satışı gerçekleştirilecek.

Alaşehir Belediyesi, belediyeye gelir sağlamak amacıyla, Manisa Büyükşehir desteği ile 79 dönüm alana, 2 bin 500 yüz adet cennet elması fidanı dikti. Kavaklıdere Mahallesi’nde düzenlenen törenle cennet elması fidanları toprakla buluştu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Alaşehir’de tarıma dayalı gelir sağlamak amacıyla ve belediyenin boş arazisinin değerlendirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den destek istedi. Cengiz Ergün de tarıma ve kırsal kalkınmaya destek verdiklerini ve bu kapsamda destek olabileceklerini söylemesi üzerine çalışmalarını başlatan Alaşehir Belediyesi arazinin temizlemesini yaparak cennet elması dikimine hazırladı.

Fidanlar törenle dikildi

Arazinin dikime hazırlandığını öğrenen Manisa Büyükşehir Belediyesi 2 bin 500 adet cennet elması fidanını alarak fidanların dikilmesi için Alaşehir’in Kavaklıdere Mahallesi’ne gönderdi. Alaşehir Kavaklıdere Mahallesi’nde bulunan arazide fidanlar törenle, toprakla buluşturuldu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "İçinde bulunduğumuz pandemi şartları bize bir kez daha tarımın, kırsalın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tarımın devam etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bizler de pandemi öncesi ve sonrası kırsalı, tarımı desteklemeye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, devam edeceğiz. Bu sene bir rekora imza atarak, bin 313 kilometre kırsal yolu asfaltla buluşturduk. Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu, Cengiz Başkanımıza bu projeyi aktardığında, bu projenin paydaşlarından birisinin de kadın kooperatifleri olduğunu duyunca başkanımız, memnuniyetle bu projenin yapılması talimatlarını bizlere verdi. Bu günde 2 bin 500 adet cennet hurmasını Allah’ın izniyle toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Hem belediye hem kadın kooperatifi gelir sağlayacak

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bugün burada buluşma amacımız, belediyemizin arazisi olan 79 bin metrekare alanda cennet elmalarını dikmek. Bu fikir şöyle ortaya çıktı. Manisa Büyükşehir Meclis toplantımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e Kadın Kooperatifleriyle birlikte bu araziden bahsettik. Onun tarıma verdiği değeri biliyoruz. Kırsal Hizmetler Daire başkanımız ile beraber bu projeyi yapabileceğimizi ve destek olabileceklerini söylediler. Derhal faaliyete geçerek, 2 bin 500 adet cennet elması fidanını bizlere gönderdiler. Fidanlarımız bu gün geldi. Ben projeye destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Müdürümüz Yılmaz Usta, kadın kooperatiflerimize, belediyemizin park bahçe ekibine, programa katılan Kavaklıdereli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu sosyal projenin paydaşları Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ve Kadın Kooperatiflerimiz. Buradan topladıkları ürünleri kuru ve yaş olarak hasat yapacaklar, hem belediyemize hem de kadın kooperatifimize gelir olacak. Katkı veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ise kadınların başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşlarım o kadar girişimci olmuşlar ki ’Biz buraya sera yapacağız, yetiştirdiğimiz ürünleri orada kurutacağız. Halka da cüzi bir ücretle kiraya vereceğiz’ dediler. Biz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Fidan dikim törenine katılan kadın çiftçilerden Elif Çetinkaya, "Bugün Alaşehir Belediyesinin yardımıyla cennet elması dikiyoruz. Alaşehir belediyemize güzel bir gelir kaynağı olacağına inanıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye başkanımız Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer kadın çiftçi Fatma Kol ise şunları söyledi:

"Manisa Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Alaşehir Belediyesi ve Kadın Kooperatifine de teşekkür ederiz. Biz çiftçiler olarak bu etkinlikte bulunmaktan gurur duyuyoruz."

Kavaklıdere Mahallesi’nde düzenlenen cennet elması dikim törenleri konuşmalardan sonra fidanların dikilmesi ile sona erdi. Törende Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkılarından dolayı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya plaket takdim ederek teşekkür etti.

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