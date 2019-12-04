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Cengiz İnşaat, Slovenya'da 98 milyon avroya tünel yapacak

Cengiz İnşaat, Slovenya ile Avusturya arasındaki tünelin ikinci hattının yapım ihalesini kazandı.

Cengiz İnşaat, Slovenya'da 98 milyon avroya tünel yapacak

Cengiz İnşaat, Slovenya ile Avusturya arasındaki tünelin ikinci hattının yapım ihalesini kazandı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:35
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Cengiz İnşaat, Slovenya'da 98 milyon avroya tünel yapacak

Cengiz İnşaat, Slovenya ile Avusturya arasındaki Karawaski Tüneli'nin Slovenya tarafından açılacak ikinci hattının inşaası için açılan ihaleyi kazandı.

Slovenya basınında yer alan habere göre, Sloveya otoyol şirketi DARS 3 şirketin yarıştığı ihalenin resmi sonucunu henüz ilan etmedi. Ancak Cengiz İnşaat ihaleyi 98 milyon euro teklifle kazandı.

İhaleye, Viennese Implenia Austria ve Slovenyalı inşaat şirketi CGP Novo mesto 115 milyon euro ile Kolektor CGP, Riko ve Yapı Merkezi'nin oluşturduğu Slovenya-Türk konsorsiyumu da 102 milyon euro teklif verdi.

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