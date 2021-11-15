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Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı

Yenilenebilir enerji alanında portföyünü güçlendirmeye devam eden Cengiz Enerji, rüzgar enerji santrali yatırımına başladı. Üç etapta sayıları 28’e ulaşacak türbinlerin Çankırı ve Sinop’taki üçü devreye alındı. Önümüzdeki yıl sonunda tamamlanacak türbinlerin kurulu gücü, toplam 120 megavat olacak.

Ekonomi 15.11.2021, 12:29
Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı

Yenilenebilir enerji alanında portföyünü güçlendirmeye devam eden Cengiz Enerji, rüzgar enerji santrali yatırımına başladı. Üç etapta sayıları 28’e ulaşacak türbinlerin Çankırı ve Sinop’taki üçü devreye alındı. Önümüzdeki yıl sonunda tamamlanacak türbinlerin kurulu gücü, toplam 120 megavat olacak.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında Türkiye’nin öncü şirketlerinden Cengiz Enerji, rüzgar enerjisinden elektrik üretmek üzere önemli bir adım attı. Üç etapta tamamlanacak toplam 28 türbin için yatırımlarına hız veren Cengiz Enerji’nin Çankırı ve Sinop’taki 3 rüzgar enerji santralinin (RES) ilk üniteleri devreye alınarak üretime başladı. Çankırı, Sinop ve Kocaeli’de 2022 yılı sonunda 28 türbinin tamamının devreye alınacağı santraller, toplam 120 megavat kurulu güce ulaşacak.

“Yenilenebilir enerjide yatırım sürecek”

Yenilenebilir enerjide, hidroelektrik ve güneş enerji santrallerinden sonra rüzgar enerji santrali yatırımıyla yeni bir alana girmenin heyecan verici olduğunu dile getiren Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, “Çankırı’da 12 türbinden oluşan Çerkeş RES, Sinop’ta 1 türbinden oluşan Fener RES ile 9 türbinden oluşan Hamsi RES ve Kocaeli’de 6 türbinden oluşan Karamürsel RES ile 28 türbine ulaşacağız” diye konuştu.

Tüm dünyada yaşanan gelişmelerin, kısa ve orta vadede yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracağını gösterdiğini ifade eden Cengiz, şunları söyledi: “Türkiye’de de yenilenebilir enerji kullanımının artması, bir yandan küresel karbon salımını düşürürken diğer yandan karbon piyasası gibi farklı alanların açılmasını sağlıyor. Şirketimizin toplam 4 bin 775 megavatlık kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji önemli bir yer tutuyor. Bu alanda hem ortaklı hem de kendimize ait çok sayıda tesisimiz bulunuyor. Ortaklıklarla birlikte yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz 2 bin 500 megavatı aşmış durumda. Hidroelektrik santralde Türkiye’nin özel sektörde en büyük üreticisiyiz. Dünyada enerji kaynakları tercihlerinin önemli bir değişim geçirmeye başladığı bu dönemde su, güneş ve rüzgar gibi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

“Üç kaynaklı dünyadaki tek santral olacak”

Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santralini Bingöl’de kuran şirket, yenilenebilir enerjide lider şirketlerden biri konumuna sahip. Hidroelektrik santral (HES) ve güneş enerji santralinden (GES) oluşan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Santrali’ne rüzgar enerjisini de eklemeyi düşündüklerini bildiren Cengiz, “Bu konuyla ilgili bölgede rüzgar verisi toplama çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında üç kaynaktan sağlanan enerji ile hibrit tesislerin dünyadaki tek örneği olacak. RES’i de ekledikten sonra bu tesisi, yenilenebilir enerji üretim uygulamaları için bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre şirket, hidroelektrik, solar, rüzgar ve termik enerji santrallerinde sürdürdüğü elektrik üretiminin yanı sıra elektrik dağıtım ve perakende satışı ile doğal gaz dağıtım hizmeti de veriyor.

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