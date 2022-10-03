Çelik sektörü firmalarından İsdemir 52’nci yılını kutladı

Türkiye’nin önde gelen demir çelik fabrikalarından İsdemir, kuruluşunun 52’nci yılını kutluyor. Türkiye’nin hem uzun hem yassı çelik üreten entegre tesislerinden biri konumundaki şirket, kurulduğu günden bu yana İskenderun’un ve Türk sanayisindeki çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun’da 1970 yılında temelleri atılan OYAK’ın Maden Metalürji şirketlerinden İsdemir, 52 yıldır Türk sanayisinin itici güçlerinden birisi olarak ülke ekonomisine desteklerini sürdürüyor. Şirket, yaklaşık 5,8 milyon ton/yıl sıvı çelik, 3,5 milyon ton/yıl yassı ürün, 0,6 milyon ton/yıl kangal ve 2,5 milyon ton/yıl kütük nihai ürün üretim kapasitesi ile dünyanın en önemli çelik üreticileri arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, İskenderun Körfezi’nde bulunan Türkiye’nin önemli limanlarından İsdemir Limanı, 21 milyon ton kapasite ile dökme katı, genel kargo ve dökme sıvı yükler için yükleme ve boşaltım hizmeti veriyor. Tüm tesislerdeki üretim, işletme, bakım ve modernizasyon çalışmalarını sürdüren İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., optimum maliyet ve maksimum verimlilik ile kaliteli üretim ilkesi doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor. İsdemir, çelik sektörü için büyük önem taşıyan yassı ürün üretim kapasitesinin artırılmasında da önemli rol üstleniyor.

Bölgeye ve çalışanlarına yönelik projelere destek veriyor

İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 yılı araştırmasında 5’inci sırada yer alan İsdemir, faaliyet gösterdiği İskenderun kenti ve halkına fayda sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Boru imalatı, gemi yapımı, inşaat, basınçlı kaplar ile kazanlar, genel konstrüksiyon, kara ve demiryolu araçları gibi birçok sektöre temel girdi sağlayan şirket, sürdürdüğü yatırımlarla bölge ekonomisinin kalkınmasına destek oluyor. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel varlıklardan ‘Hatay İpeği’ni yaygınlaştırmak ve kadınları sosyoekonomik yaşama dahil etmek amacıyla İskenderun Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen ipek dokuma kursu çalışmalarına devam ediliyor. Bölgeye sağladığı katkılar arasında çocuklar için geliştirdiği projelerle de öne çıkan şirketin, geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ Hataylı çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çocuklar, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda akülü arabalarla eğlenerek trafik kuralları ile işaretlerini öğreniyor.

İş sağlığı ve güvenliğini sorumlu üretim anlayışının merkezinde konumlandıran şirket; güvenlik risklerinin, istem dışı oluşan güvensiz davranışların ve ortamların, geçmişte yaşanmış iş kazalarının getirdiği deneyimlerin çalışanlara; dijital eğitim simülatörleri, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları aracılığıyla aktarılarak, uygun bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması için Mayıs ayında İSG Eğitim ve Simülasyon Merkezini açtı. Şirket, bu eğitim merkeziyle, çalışanlarının uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlarken iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında farkındalık oluşturarak sahada güvenli davranış değişikliği gerçekleştirmelerini amaçlıyor. İsdemir, aynı zamanda yıl boyunca bölgedeki okulların bakım, onarım ve bilgisayar gibi pek çok ihtiyaçlarına da destek oluyor. Yarım asırdır bölge ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayan İsdemir bundan sonra da İskenderun’un kalkınmasına destek olmaya devam edecek.

Yatırımlara devam ediyor

2022’nin ilk altı ayında, uzun ürünlerde 2 yeni ürün kalitesi geliştiren ve bu sayede kalite sayısını 320’ye çıkaran İsdemir’de yassı ürünlerde ise 237 ürün kalitesi bulunuyor. Enerji verimliliği odaklı yatırımlar kapsamında geçtiğimiz mayıs ayında 3 No’lu kok bataryasını devreye alan şirket, yeni batarya ile yan ürün satış hacmini büyütmeyi, enerji tasarrufu sağlamayı ve metalürjik kok üretimini artırarak ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor. İsdemir Yeni 1. Yüksek Fırın ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımlarını da tamamlamak için çalışmalara devam ediyor.