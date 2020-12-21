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Çelik ihracatçıları 2021 yılı mart sonuna kadar üretecekleri ürünün ihraç bağlantılarını yaptı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, sektör olarak mamul ve yarı mamulde 2021’in ilk 3 ayının satışını şimdiden yaptıklarını ifade etti.

Ekonomi 21.12.2020, 13:18
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Çelik ihracatçıları 2021 yılı mart sonuna kadar üretecekleri ürünün ihraç bağlantılarını yaptı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, sektör olarak mamul ve yarı mamulde 2021’in ilk 3 ayının satışını şimdiden yaptıklarını ifade etti.

Demir-çelik sektörünün ihracat anlamında 2017 yılında ve 2018 yılının ilk üç çeyreğinde iyi bir performans sergilediğini söyleyen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, geçen yıl ise miktar ve değer olarak bir düşüş yaşandığına değindi. Ertan, "2019’un son çeyreğinden başlamak üzere 2020’nin ilk 3 ayında iyi gittik. Ancak Covid-19 virüsünün yol açtığı salgın sebebiyle kapanmalar ve üretim düşüşlerini nisan sonu ve mayısta hissetmeye başladık" dedi.

Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin salgınla 2019 yılının aralık ayında karşı karşıya geldiğini anımsatan Ertan, bölgenin 2010 mart sonu itibariyle de salgının etkilerini daha az hissetmeye başladığını ifade etti. Mart itibariyle salgının merkezinin Avrupa ve Amerika’ya doğru kaydığını belirten Ertan, Çin’in ise yavaş yavaş normale döndüğünü ve alımlara başladığını dile getirdi. Uzak Doğu’nun birden toparlanmaya başladığına değinen Ertan, Türkiye’de ise sektörün ancak haziran ayında toparlanmaya başladığını aktardı.

Tüm emtialarda yukarıya doğru fiyat yükselişi olduğuna dikkati çeken Ertan, “Ana hammadde girdisi olan hurdanın fiyatı 2020 ekim ayının başlarında tonu 280 dolardı. Bugünkü Türkiye teslim fiyatı 455 dolara çıktı. İnşaat demirinin fiyatı 430 dolardan 635 dolara çıktı. Bu artış daha çok Uzak Doğu ülkeleri olmak ile birlikte 2019 yılındaki ve salgın sürecinde ertelenen talebinin son 6 ayda tekrar devreye girmesinden kaynaklı" değerlendirmesinde bulundu.

"2021’in ilk 3 ayını satmış vaziyetteyiz"

Artışın bir diğer sebebinin ise ikinci dalgayı yaşayan bazı ülkelerde üretimin azalmasından ve ayrıca buna hammadde arzındaki kısıtların eklenmesi fiyatların son altı aydır hızlanan bir ivmelenme ile sürekli artmasına sebep olduğunu da vurgulayan Ertan, üretimin mevcut taleplere şu anda yetişemediğini kaydetti.

2020 yılında bir önceki yıla göre pandemi nedeniyle ihracatta yüzde 15’lik bir düşüş öngördüklerini ifade eden Ertan, şunları kaydetti:

"Ancak hızlı toparlanmadan sonra görünen o ki biz bu yılı geçen yıla göre başa başa çok yakın kapatacağız. Hatta şu an itibariye yarı mamul ve mamullerde 2021’in mart ayını da satmış vaziyetteyiz. Tüketiciler doğal olarak fiyatlar yükselen bir trend içerisinde olduğu için daha fazla stok yapmak arzusundalar. Bunun verdiği ivmelenme ile de şu anda 2021 mart ayı dahil üretimi satmış vaziyetteyiz. 21 Ocakta başlayacak olan Çin yeni yılına kadar bu talep artışı devam edecek gibi görünüyor."

Türkiye’nin demir-çelikte dünyanın 7. büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Ertan, Avrupa’da da çok az farkla Almanya’dan sonra ikinci büyük üretici konumunda olunduğunu söyledi.

Çin’e çelik ihracatı yüzde 421 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EiB) verilerine göre, Türkiye’nin ocak-kasım döneminde çelik ihracatı yüzde 11 gerileyerek 12 milyar 704 milyon dolardan 11 milyar 312 milyon dolara geriledi; ancak 17 Aralık itibariyle bu fark daha da kapandı. 2019’da bu tarih itibariyle 20.2 milyon ton olan çelik ihracatı 2020’de 19.6 milyon ton oldu.

Çelik ihracatında ilk sırada 842 milyon dolarla İsrail yer aldı. Bu ülkeyi 631 milyon dolarla İtalya ve 521 milyon dolarla İspanya izledi. Söz konusu dönemde Çin’e ihracatta ise rekor artış yaşandı. 2019 ocak-kasım döneminde Türkiye’den Çin’e yapılan çelik ihracatı 10 milyon 257 bin dolarken, rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 421 artarak 53 milyon 449 bin dolara çıktı.

Öte yandan, ABD’ye çelik ihracatında da dikkat çekici bir artış görüldü. 11 aylık dönemde ABD’ye ihracat yüzde 47 artarak 241 milyon 950 bin dolardan 355 milyon 334 bin dolara yükseldi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Erkan, demir-çelik ihracatındaki aralık ayında da devam edeceğini sözlerine ekledi.
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