ÇELİK BORU SEKTÖRÜNDEN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 2 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Kuruluşundan bu yana çelik boru sektörünü geliştirmek, ulusal sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünlere ulaşmasını ve uluslararası rekabette güçlenmesini sağlamak adına çalışmalar yürüten ÇEBİD, sektörün 2021 yılı performansını açıkladı. Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatın önemine dikkat çeken ÇEBİD Genel Sekreteri Mehmet Zeren, sektörün 2 milyon ton ihracat karşılığı 2 milyar dolar döviz girdisi ile Türkiye ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

İhracatta Romanya en önemli pazar oldu

Türk çelik boru üreticilerinin AB’ye gerçekleştirecekleri ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak bölgede 3.5 yıldır yürürlükte olan kota uygulaması nedeniyle bölgeye yapılan ihracatın sınırlı kaldığını söyleyen Zeren, “AB’nin uyguladığı korunma önlemlerine rağmen hala en önemli pazarımız Avrupa olmaya devam ediyor. İhracatımızın yaklaşık yarısını AB ülkelerine ve İngiltere’ye gerçekleştiriyoruz. Bölgeye yakın olmamız ve zamanında teslimat gibi özellikler Avrupa’ya olan ihracatta bize avantaj sağlıyor. Ülkelere baktığımızda; 2021 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Romanya, İngiltere ve Belçika oldu. Irak, 2020 yılında ikinci önemli pazarımızdı ancak ülkede yapılan boru yatırımları ve ithalatta vergi uygulaması nedeniyle bu ülkeye olan ihracatımız düştü ve Irak ihracatımızda 4. sıraya geriledi” dedi.

Büyük çaplı boru üretimi azalıyor

Zeren, ürün segmentleri ile ilgili olarak ise: “2021 yılında inşaat ve yapısal çelik sektörü, otomotiv sektörü, mobilya sektörü gibi alanlarda kullanılan küçük çaplı boru üretiminde önemli bir artış yaşandı. Doğalgaz ve su iletim hatlarında kullanılan büyük çaplı boru üretimimizde ise düşüş meydana geldi. Büyük çaplı boru üretimine detaylı baktığımızda, AB’nin bu ürünler için tahsis ettiği kotanın yetersiz olması, ABD’nin Section 232 kapsamında uyguladığı gümrük vergisi bu ürün grubunun ihracatında düşüşe neden oluyor. Öte yandan yurt içindeki kamu ihalelerinin TL bazında yapılıyor olması buna karşılık hammadde olarak kullandığımız sıcak sac ürünlerinin yerli üreticilerden alınsa bile dolar bazlı satışı nedeniyle üreticilerimiz, kur riski ile karşı karşıya kalıyor. Firmalarımız bu nedenle kamu ihalelerinde isteksiz kalıyor, sonuç olarak büyük çaplı boru üretimimizde azalma yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat farkı uygulaması kamu yatırımlarını hızlandırır

Sektörün 2022 yılı beklentilerini de paylaşan Zeren, “2021 yılında uygulanan AB kota uygulaması ve ABD’nin Section 232 uygulaması bu sene de sürüyor, bu durum sektörümüz için sorun olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise beklentimiz üreticilerimizin büyük finansal riskler almasının önüne geçecek bazı uygulamaların hayata geçmesi yönünde. Örneğin kamu ihalelerinde üreticilerimizi kur riskine karşı koruyacak elektrik, doğalgaz, ilaç, petrol ürünleri için halihazırda uygulanmakta olan bir fiyat farkı uygulaması getirilmesi, firmalarımızın kamu ihalelerine girme isteklerini artıracaktır. Üreticilerimizin kamu ihalelerinde aktif bir şekilde rol almaları, kamu yatırımlarının aksamasının önüne geçerken, bu yatırımlara hız katacaktır” dedi.