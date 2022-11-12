Çelebi: "Avrupa pazarına girmek isteyen firmalar için tarihi fırsat; Almanya’da karlı 100 aile şirketi devrediliyor"

Almanya’da faaliyetleri devam ettirecek yeni neslin bulunmadığı karlı 100 aile şirketinin satılığa çıkarıldığı belirtildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, bu durumun Almanya ve Avrupa pazarına girme fırsatı arayan Türk firmaları için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla kendilerine iletilen bilgi notuna göre Almanya’da aktif halde bulunan 100 aile şirketinin satılığa çıkarıldığını kaydetti.

Nüfusunun yarıdan fazlasının 40 yaş üzeri olan Almanya’da yeni neslin bulunmaması veya aile şirketine devam ettirmeyi tercih etmemesi nedeniyle birçok karlı şirketin ticari faaliyetine devam edemeyecek duruma geldiğini dile getiren Çelebi, “Bu nedenle bu şirketlerin ticari faaliyetlerini başka işletmelere devretmesiyle ilgili bir durum ortaya çıktı. Bu durum, Almanya’ya ihracat gerçekleştiren, Almanya ve Avrupa pazarına girmek ve oradan da dünya yazarına açılmak isteyen Türk firmaları için önemli bir fırsat oluşturdu. Devredilmesi planlanan firmalarla ilgili detaylı bilgilere Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ve Almanya Sanayi ve Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen NEXXT-CHANGE veri tabanından ulaşmak mümkün. Ayrıca bu konuda odamızdan da bilgi alınabilir. Firmaların devralınması noktasında finansman ihtiyacını karşılamak ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi için Almanya Kalkınma Bankası’nın (KfW Bank) da projenin uygulayıcısı olduğu bilinmelidir” dedi.

Çeşitli sektörlerde 100 şirket

Almanya’da başka firmalara devredilmesi planlanan aile şirketlerinin üretim, alım - satım, hizmet ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiğini kaydeden Çelebi, “Ahşap ürünleri, otomotiv tamir ve bakımı, otomasyon, tekstil, lojistik, makine, doğal taş ve cam üretimi, ısıtma ve boru sistemleri, çatı ürünleri, yiyecek - içecek imalatı, metal işleme, soba üretimi, e-ticaret gibi çok çeşitli iş kollarında faaliyetleri var. 5 çalışanı olan da bulunuyor, 100 çalışan üzerinde istihdamı olan şirket de var. Satış fiyatları da 250 bin Euro’dan 2.5 milyon Euro ve üzeri rakamlara kadar çeşitlilik gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Çelebi, bu fırsatı değerlendirmek isteyen TTSO üyesi firmalara da her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.