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Çekya’da tüketici fiyat endeksi son 24 yılın rekorunu kırdı

Çekya’da şubat ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yüzde 11,1 artarak son 24 yılın rekorunu kırdı.

Ekonomi 10.03.2022, 14:25
Çekya’da tüketici fiyat endeksi son 24 yılın rekorunu kırdı

Çekya’da şubat ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yüzde 11,1 artarak son 24 yılın rekorunu kırdı.

Çekya İstatistik Ofisi (CZSO), şubat ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde 1,3 artış gösterirken, yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 11,1 artarak Temmuz 1998 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.

Elektrik fiyatlarında TÜFE geçen yıla göre yüzde 22,6, doğalgaz fiyatları yüzde 28,3 artış gösterirken, otomobil fiyatları da yüzde 10,5 oranında arttı. Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte gıda fiyatlarında da ciddi artışlar gözlendi. Un ve şeker fiyatları yüzde 25, tereyağı fiyatları yüzde 30, süt, peynir ve yumurta fiyatları yüzde 8,8 ve sebze fiyatları yüzde 8 oranında arttı.

“Enflasyonda çok güçlü bir artış beklenebilir”

Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Elektrik yüzde 3,2, doğalgaz yüzde 5,6 arttı. Gıdada ise sebze fiyatları yüzde 5,9 artış gösterdi. Toplamda mal fiyatları yüzde 1,4, hizmet fiyatları yüzde 1 arttı.

CZSO Tüketici Fiyat İstatistikleri Departmanı Direktörü Jiri Mrazek yaptığı açıklamada, “Enflasyon, geçen temmuzdan bu yana, yani son 8 aydır artıyor. En önemli fiyat artışlarını konut, ulaşım ve gıdada kaydettik” dedi.

Çek Bankalar Birliği Baş Ekonomisti Jakub Seidler ise, "Şubat ayı enflasyonu henüz Ukrayna’da savaşın patlak vermesinin ardından emtia fiyatlarındaki keskin artışla bağlantılı yeni enflasyon baskılarını içermiyor. Ancak, tam yıl enflasyonu bu yılın başında yüzde 8-9 civarında tahmin edildiyse, bugünün görünümüne göre tahminler birkaç puan yukarı çıkıyor. Bu yıl enflasyon yüzde 10,7 oranına ulaşabilir" diye konuştu.

Akcenta finans kurumu analisti Miroslav Novak, "Dünya piyasalarında petrol ve gaz fiyatlarındaki keskin artış göz önüne alındığında mart ayında enflasyonda çok güçlü bir artış beklenebilir. Mart ayında yıllık enflasyonda yüzde 12’nin üzerine çıkma ihtimalimiz çok yüksek" dedi.

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