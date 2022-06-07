Cep telefonunu satmak isteyen tüketicilere ödemeleri 1 saat içerisinde yapılacağı taahhüt edildi. Yenilenmiş cihaz sektöründe yeni uygulamalar devreye alınıyor.

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, telefonlarını güvenli platformlar üzerinden satmak isteyen tüketiciler için yeni bir dönem başlatıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde 14 mağazası bulunan firma, telefonlarını satmak isteyen müşterilerinin ürünlerini kuryelerle 3 saatte teslim alıyor. Son fiyat teklifini kabul eden müşterilerin ödemesini de 1 saatte yapıyor.

“Telefon satmak isteyen herkes tereddütsüz bir şekilde işlem yapabilecek”

Başta telefon olmak üzere elektronik ürünlerin satışını kolaylaştırmayı çok önemsediklerini belirten EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Elektronik ürünleri yenilemek ve yeniden ekonomiye kazandırmak hem ülkemiz hem de dünyamız için çok değerli bir şey. Bu bilincin ülkemizde yerleşmesi için çalışıyoruz. Pek çok elektronik ürün doğru şekilde yenilenerek uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Ülkemizde çekmecelerde atıl durumda bekleyen çok sayıda telefon olduğunu biliyoruz. Beklemenin nedeni çoğu zaman güvenilir bir alıcı bulamamaktan ya da satış süreçlerinin uzun ve meşakkatli olmasından kaynaklanıyor. Teslim sürecinden, ödemeye kadar her adımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla bir ilke daha imza atıyoruz ve 1 saatte ödemeyi hayata geçiriyoruz. Böylece çekmecede bekleyen telefon kalmayacak. Ön fiyat teklifi alan müşterilerimizin adresine 3 saatte kurye gönderiyoruz. Teslim aldığımız ürünü inceliyoruz ve final fiyat teklifimizi iletiyoruz. Müşterimizin kabul etmesi durumunda 1 saat içinde parayı hesabına yatırıyoruz. Bu sayede telefon satmak isteyen herkes tereddütsüz bir şekilde işlem yapabilecek” diye konuştu.