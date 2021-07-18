Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı

Bu suçların infazı daha önceki yasal düzenlemeyle 24 Mart 2020’ye kadar durdurulmuştu. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, kalan borcu ise bu tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyet bütün sonuçları ile ortadan kalkacak.



Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına 6 milyon lirayı geçmemek üzere ücret alma yetkisi veriliyor.

Teklifteki diğer bir maddeye göre; tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi TMSF tarafından yürütülecek. Düzenlemeye göre; bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek.

İşletme belgesi almayan tütün üreticisine 6 ay süre

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Rekabet Kurulunda 2 yıl kısıtlaması

Rekabet Kurulu Başkanı ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde görev alamayacak. Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili daire başkan yardımcısı ile başkan yardımcısı da Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, soruşturma konusu olan sektörlerde görev üstlenemeyecek. Teklifteki diğer bir maddeye göre; Kovid-19 salgını nedeni ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave 3 ay süre veriliyor. Kooperatifler, genel kurullarını 31 Ekim 2021'e kadar yapabilecekler.

Dünya