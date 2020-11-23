Çek ve bonolar için yeni sistem geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkân sağlayacak sistemi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmesinde konuştu.

Öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemizde ticaretin kolaylaştırılması amacıyla çekler için olduğu gibi önümüzdeki dönemde bonolar için de karekod uygulamasını getireceğiz. Ayrıca, 2021 yılında çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkân sağlayacak sistemi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Ekim ayında, 17.3 milyar dolarlık ihracatla, sadece 2020 yılının değil, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarını yakaladık. Ekim ayı ihracatın ithalatı karşılama oranımız %87.9.

Bir sermaye aracı olan altını dış ticaretimizden ayrıştırdığımızda, Ekim ayı karşılama oranının %95.3 olduğunu; 2020 yılında ithalatımızın %5.1 düştüğünü, 10 aylık ihracatın ithalatı karşılama oranının %85.7 gibi önemli bir seviyede gerçekleştiğini görüyoruz. Tüm bu verilerin teyit ettiği üzere Türkiye, ticaret performansı bakımından pandemi şartlarında önemli bir direnç sergilemekte.

Türk Eximbank yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre %5 artışla 37.7 milyar dolar finansman desteği sağladı. Uyguladığımız ticaret politikası önlemlerinin ve İlave Gümrük Vergileri'nin kapsadığı ithalat değeri 2019 yılı değerlerine göre toplam ithalatımızın %25.3'üne tekabül etmekte.

AB Komisyonu ve AB üye ülkelerinden muhataplarımız ile 2020 yılında toplam 44 üst düzey görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerimizde ağırlıklı olarak, AB'nin çelikte uyguladığı haksız korunma önlemini ve Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldık. İlgili tüm tarafların faydasına olacağına inandığımız Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.