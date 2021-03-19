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’Cebimdeki Danışman’ ile görüntülü bankacılık

Cebimdeki Danışman ile müşteriler, şubeye gitmeden ING Mobil üzerinden danışmanlarla görüntülü olarak görüşüp yatırım ürünleri hakkında sorularına yanıt alabiliyor ve işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını hedefliyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu getiriyoruz” diye konuştu.

Ekonomi 19.03.2021, 15:54
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’Cebimdeki Danışman’ ile görüntülü bankacılık

Cebimdeki Danışman ile müşteriler, şubeye gitmeden ING Mobil üzerinden danışmanlarla görüntülü olarak görüşüp yatırım ürünleri hakkında sorularına yanıt alabiliyor ve işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını hedefliyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu getiriyoruz” diye konuştu.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka yolu Sen Hayatını Yaşa ve dijitalleşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirdiği yeni ürünü Cebimdeki Danışman’ı tanıttı. ING Türkiye, “Sen Hayatını Yaşa” yaklaşımıyla müşterilerinin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek, onların bankacılık işlemlerine harcayacağı zamanlarını kendileri için önemli olan ne varsa ona ayırabilmelerine fırsat tanıyor ve müşterilerini kolay bankacılık deneyimi yaşamaya davet ediyor. Müşterilerini istedikleri hayatı yaşamaları için cesaretlendiren ING, yeni söylemini Ezgi Mola iş birliğiyle gerçekleştirdiği bir kampanyayla duyurdu.

Cebimdeki Danışman ile uzman ekiple görüntülü görüşme imkanı

Türkiye’nin lider dijital kurumu olmayı hedefleyen banka, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil üzerinden müşterilerine yatırım ürünleri alanında özel bir hizmet sunuyor. Görüntülü görüşme teknolojisi ile dijitale insan dokunuşu getiren ING Türkiye, Cebimdeki Danışman ile bankacılığı kolay ve zahmetsiz hale getiriyor. Müşteriler hafta içi 9.00 - 18.00 saatleri arasında ister anında, ister randevu alarak uzman ekiple görüntülü görüşme yapabiliyor, tüm yatırım ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor, yatırım işlemleri konusunda ihtiyaç duydukları desteği alabiliyor. 100 bin ile 1 milyon TL arasında birikimi olan müşterilerin yararlanabileceği Cebimdeki Danışman ilk etapta yatırım ürünleri hakkında hizmet veriyor.

Alper Gökgöz: “Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz”

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING Grubu olarak, dünyanın her yerindeki müşterilere aynı deneyimi sunan tek bir dijital bankacılık platformu haline gelme vizyonları olduğunu belirterek, bu global anlayışa paralel olarak hedeflerinin Türkiye’nin lider dijital kurumu olmak olduğunu söyledi. Gökgöz, dijital liderliği rakamların ötesinde, müşteriye en kolay çözümü en güvenli şekilde sunmak olarak tanımladıklarını anlattı.

Gökgöz, “Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de onların ihtiyaç duydukları anlarda yanında olmayı taahhüt ediyoruz. Bu stratejimizi de müşterilerimize yeni marka yolumuz Sen Hayatını Yaşa söylemi ile anlatıyoruz. Müşterilerimizi kolay bir deneyimle özgürleştiriyoruz” dedi.

Yeni dönemde Ezgi Mola ile iş birliği yaptıklarını dile getiren Gökgöz, “Kendini gerçekleştirmek ve önceliklerine odaklanmak isteyenlere ilham veren ve Sen Hayatını Yaşa ruhuyla bire bir örtüşen Ezgi Mola ile bu yolda beraber ilerlemekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

“Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu getirdik”

Cebimdeki Danışman ile müşterilerinin bire bir iletişim ihtiyacı duyduğu yatırım ürünlerinde yeni bir hizmet sunduklarını söyleyen Gökgöz, "Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmesini amaçlıyoruz ve dijital kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Bu anlamda geliştirdiğimiz yeni bir hizmet olan Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde dijitale insan dokunuşu getiriyoruz. Ürünümüzün, özellikle verdiğimiz hizmetin kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile farklılaşmasını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni marka yüzü Ezgi Mola

Banka, yeni marka yolunu tanıttığı "Sen Hayatını Yaşa" kampanyasında Ezgi Mola ile iş birliği yaptı. Ezgi Mola "Ben 9 yıldır ING’liyim. Bu sloganın karşılığı olan hizmeti ilk günden bu yana alıyordum. Bankacım her türlü bankacılık hizmetini çözüm odaklı ve profesyonel şekilde kolaylaştırıyor. Yaşattığı dijital deneyimle bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırabilmem için bana yardımcı oluyor. Şimdi müşteri olmanın yanı sıra markanın yüzü olarak inandığım, sevdiğim ING’yi anlatacağım. Bu nedenle heyecanlı ve mutluyum” dedi.
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