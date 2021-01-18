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Cebimde POS’ta temassız işlem limiti kaldırıldı

Cep telefonlarını temassız POS cihazına dönüştüren ‘Cebimde POS’ ürününü geçen yıl ülkemizdeki işletme sahiplerinin kullanımına sunan ING Türkiye, şimdi de Cebimde POS’ta temassız kartlarla yapılan işlemlerdeki limitleri kaldırdığını duyurdu.

Ekonomi 18.01.2021, 12:01
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Cebimde POS’ta temassız işlem limiti kaldırıldı

Cep telefonlarını temassız POS cihazına dönüştüren ‘Cebimde POS’ ürününü geçen yıl ülkemizdeki işletme sahiplerinin kullanımına sunan ING Türkiye, şimdi de Cebimde POS’ta temassız kartlarla yapılan işlemlerdeki limitleri kaldırdığını duyurdu.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, işletmelere katkı sunmaya devam ediyor. 2019 yılında cep telefonlarını temassız POS cihazına dönüştüren ‘Cebimde POS’ ürünü ile bu teknolojiyi işletme sahiplerinin kullanımına sunan ING Türkiye, bu yeniliği bir adım daha ileriye taşıyarak Cebimde POS’ta temassız kartlarla yapılan işlemlerdeki limitleri kaldırdı. Visa’nın PIN destekli ‘Tap to Phone’ teknolojisi ile geliştirilen yeni ürünle Cebimde POS üyesi olan iş yerleri, cep telefonlarını tıpkı bir fiziksel POS cihazı gibi kullanabiliyor. Bu işletmeler, 250 TL’ye kadar olan işlemleri, temassız özellikli banka veya kredi kartını cep telefonuna okutarak yapabiliyor. 250 TL’nin üzerindeki işlemlerde ise müşteriler kart şifrelerini işletmenin Cebimde POS uygulaması yüklü cep telefonuna girerek ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlıyor.

İhsan Çakır: “KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyen teknolojileri önceliklendiriyoruz”

Cebimde POS hakkında bilgi veren ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, “KOBİ’lere sadece finansal çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak için de adımlar atıyoruz. Dijitalleşmenin önemi pandemi süreciyle birlikte daha da arttı. Biz kendimizi bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz, bu anlayışla iş ortağımız olan KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyen teknolojileri önemsiyoruz. Bu kapsamda, Cebimde POS ürünümüzü Visa’nın PIN destekli “Tap to Phone” teknolojisi ile geliştirmeye devam ettik. Bilindiği üzere, Türkiye’de banka kartı ve kredi kartları için temassız işlem limiti 250 TL. Bunun üzerindeki işlemler için müşterilerin POS cihazına PIN girmesi gerekiyor. Biz de Visa güvenlik ve ödeme standartlarını karşılayan bu teknolojiyle Cebimde POS uygulamamızın yüklü olduğu işletme cep telefonlarına PIN, yani kart şifresi tuşlama özelliğini getirdik. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle işletmelere olan desteğimizi sürdürmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Merve Tezel: “Temassız ödeme kabulü artık telefona bir uygulama indirmek kadar hızlı ve kolay”

Pandemi sürecinde tüketicilerin ağırlıklı olarak dijital ve temassız ödemeleri tercih etmesi ile bir dönüşümün gerçekleştiğini vurgulayan Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel şunları kaydetti: “Visa’nın Haziran ayında gerçekleştirdiği “Back to Business” KOBİ araştırması, dünya genelinde tüketicilerin yüzde 63’ünün temassız ödeme seçeneği sunan iş yerlerini tercih ettiğini ortaya koyuyor. Ülkemizdeki veriler de bu yönelimi destekliyor: BKM Ekim ayı rakamlarına göre ülkemizde temassız ödemeler geçen yılın aynı döneminin 4 katına ulaşmış bulunuyor. İşyerleri de tüketici tercihlerine hızlı bir adaptasyon süreci içerisinde. Visa’nın PIN destekli Tap to Phone teknolojisi ile geliştirilen Cebimde POS, KOBİ ve mikro işletmelere yalnızca bir uygulama indirerek, cep telefonlarını temassız bir POS terminaline dönüştürme imkanını sağlıyor. Herhangi bir ek donanım gerektirmeyen bu düşük maliyetli çözüm, ödemelerde uluslararası güvenlik standartlarını sağladığı için iş yerlerine temassız ödemeleri güvenle ve kolaylıkla kabul etme olanağını getiriyor. KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinde temassız kabul altyapısını yaygınlaştıracak bu yeniliğin bir parçası olmaktan son derece memnunuz.”

POS maliyetleri ortadan kalkıyor

Visa’nın PIN destekli Tap to Phone teknolojisi ve Provision iş birliği ile Cebimde POS uygulaması internet bağlantısı olan, Android işletim sistemi ve NFC okuyucusuna sahip cep telefonlarında kullanılabiliyor. POS cihazları için yazılım donanım ve bakım ücretini ortadan kaldıran ürün, iş yeri sahibinin yanı sıra iki çalışanın telefonuna da tanımlanabiliyor.

Basit usul vergilendirme ile çalışan, yazarkasa POS mükellefi olmayan şahıs şirketlerinin kullanabildiği Cebimde POS’a, ING Mobil ya da İnternet Şubesi üzerinden başvurulabilir.
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