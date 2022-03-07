banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!

Çaykur’dan yeşil çaylı tahin helvası atağı

Geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekleyerek, Yeşil Çay pudrasından yapılan tahin helvasını piyasaya sürdü.

Ekonomi 07.03.2022, 13:50
Çaykur’dan yeşil çaylı tahin helvası atağı

Geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekleyerek, Yeşil Çay pudrasından yapılan tahin helvasını piyasaya sürdü.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) gün geçtikçe ürün çeşitliliğini arttırmak adına yaptığı ARGE çalışmalarıyla yeşil çay pudrasından yapılan yeni ürünü Yeşil Çay Pudralı Tahin Helvası’nı piyasaya sürdü. Küçük yaştakilerin ÇAYKUR mağazalarına dikkatini çekebilmesi için küçük çocuklara yönelik yeşil çay ve siyah çaydan gofret üretimine de yakın zamanda başlayacaklarını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Ziya Alim, çayla ilgili akla ne geliyorsa yapacaklarının da altını çizdi.

Amaçlarının ürün çeşitliliğinin çoğalması olduğunu dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Ziya Alim, “Çay ve ÇAYKUR bölgemiz için olmazsa olmazıdır. Amacımız çayın daha farklı, alternatif ürünlerini çıkarmak. Ürünlerimizi çeşitlendirmek. Çay üreticilerine daha farklı gelir kaynakları elde edebilmek için veya topladığımız çayı daha çok harcayıp, kullanıp satışını daha fazla yapabilmek. Önce yeşil çay pudrası diye çıktı. Daha sonra pudrayı detoks şeklinde sağlıklı bir çay ürettik. Ödem attırıcı, bağırsak düzenleyici diye çayı çıkardık. Daha sonra da helvada kullanalım dedik. Yeni üretmiş olduğumuz yeşil çaylı ve siyah çaylı gofret var. Biz hep diyoruz doğuyla bağlantı kurmak. Orada ki ticaretçilerle, şirketlerle bağlantı kurmak. Orada el yordamıyla yapılan bir gofretçi var. O gofretin içindeki kremayı, yeşil çaylı krema koyup o şekilde satabilmenin hesabını yapıyoruz” dedi.

“Harmanlanmak için farklı alternatifler yapıyoruz”

Küçük yaşlarda olanları da mağazaya çekmek için helva ve gofret ürettiklerini dile getiren Ziya Alim, “Çay mağazası açıyoruz. Oraya büyük yaştakiler çay alabilmek için gidecek. Küçük yaştakileri mağazaya çekmek için, onların dikkatini çekecek helva veya gofret olacak. Onlarda gelip helva ya da gofret alacak, mağazayı tanıyacak, çayımızı tanıyacak. Harmanlanmak için farklı alternatifler yapıyoruz. İl genel meclisinde sunum yaparken bize daha fazla anlatın dediler. Biz fırsat buldukça, birileri ilgilendikçe bizde her yerde anlatıyoruz. Elimizden gelen her yeniliğe, inivasyona açık bir kurumuz. Yeni ürünlerde çıkaracağız. Mayıs aylarında bir makarna çıkaracağız. Yeşil çaylı makarna çok farklı olacak. Yeşil çaydaki antioksidan gibi farklı vitaminleri makarna ile alacak. Beğenileceğini de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çayla ilgili aklımızı ne geliyorsa yapıyoruz”

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan, çay tohumu yağından da söz eden Yusuf Ziya Alim “İstanbul’dan gelen bir öğrenci, çay tohumundan motor yağı yapabileceğini söyledi. Bizde dedik siz yapın makinemizde var. Uzak doğuda çay tohumu yemeklerde de kullanılıyor. Ölü dönemde çay bittikten sonra çay tohumu oluyor. O dönemde tohum toplayacak o adam kilosu ne kadar ise ekonomiye ayrı bir katkı sağlayacak. Çayla ilgili aklımızı ne geliyorsa yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18