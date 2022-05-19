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ÇAYKUR ilk üç günde bin 500 ton yaş çay alımı yaptı
ÇAYKUR, 2022 yılı kampanyasının ilk üç gününde bin 500 ton yaş çay alımı yaptı.
Ekonomi 19.05.2022, 17:16
ÇAYKUR, 2022 yılı kampanyasının ilk üç gününde bin 500 ton yaş çay alımı yaptı.
Doğu Karadeniz’de üreticilerin bahçelerine girmesiyle yaş çay sezonunda hareketlilik başladı. 47 fabrikası ile ÇAYKUR ve özel fabrikalar da hazırlıklarını tamamladı. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren üreticiler, topladıkları çayları çay alım merkezlerine götürüyor. ÇAYKUR, Doğu Karadeniz’de 2022 yılı kampanyasının ilk üç gününde toplam bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.