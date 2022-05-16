Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!

ALIM FİYATINI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum."