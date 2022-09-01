ÇAYKUR 3. sürgün yaş çay alımlarına başladı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) üçüncü sürgün yaş çay alım sezonunu bugün itibariyle başlattı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bugün çay fabrikalarına üçüncü sürgün yaş çay alımlarını başlatması için talimat verirken, 2. sürgün yaş çay alımları 31 Ağustos 2022 tarihinde sonlandı. ÇAYKUR üreticiden bu süre zarfında 195 bin ton yaş çay alımı yaparken, ayrıca temmuz ayına ait yaş çay bedeli olarak müstahsile 835 milyon TL ödeme yaptı.