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MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı
ÇAYKUR 1 haftada üreticilerden toplam 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.
Ekonomi 23.05.2022, 11:13 23.05.2022, 11:16
Doğu Karadeniz’de üreticilerin bahçelerine girmesiyle yaş çay sezonunda hareketlilik başladı. 47 fabrikası ile ÇAYKUR ve özel fabrikalar da hazırlıklarını tamamladı. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren üreticiler, topladıkları çayları çay alım merkezlerine götürüyor. ÇAYKUR, Doğu Karadeniz’de 2022 yılı kampanyasının ilk haftasında toplam 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.