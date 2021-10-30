Çayı şekersiz içmeye hazır olun! Yüzde 52 zam geliyor!

Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen devlete ait Türkiye Şeker Fabrikaları (Türk Şeker) şeker fiyatlarına uzun zamandır zam yapmadı. Pek çok tarımsal üründe olduğu gibi şekerde de üretim maliyetinin çok arttığı, zam ihtiyacının kendisini dayattığı belirtiliyor. Türk Şeker’in talepleri sınırlı oranda karşılaması da yakında zam yapılacağı beklentisini körüklüyor. Şirkete bağlı fabrikaların alıcılara talep ettikleri miktarın altında satış yaptığı belirtiliyor.

Milat gazetesinden Güngör Avcıoğlu, şeker pancarında yaşanan fiyat artışı sonrası, şekere de zam gelir beklentisinin oluştuğunu, fakat Türk Şeker’in buna “direndiğini” yazdı.

50 kilogramlık şeker halen 212 TL. Oysa piyasada şekerin çuval fiyatı 300 TL’nin üzerine çıkmış durumda.

Türk Şeker, spekülatörlerin kendisinden yüklü miktarda şeker alıp serbest piyasada pahalıya satmaya kalkıştığı gerekçesiyle satış miktarlarını sınırlandırmış durumda. Nitekim şirket yetklileri, Milat yazarı Güngör Avcıoğlu’na “Her gün şeker almak için onlarca arayan var dedi. Hem de kuyumcusundan petrolcüsüne kadar” demiş. Bu politika belki spekülatörlerin işini zorlaştırıyor ama şekere gerçekten ihtiyaç duyan tüccar ve kuruluşların tedariklerinin aksamasına yol açıyor.

Türk Şeker, imalatçıların kapasite raporu sunmaları durumunda taleplerinin karşılandığını savunuyor. Ama sektörde büyük şekerleme üreticilerinin talep ettikleri kadar şekeri alamadıkları konuşuluyor.

Çok önemli bir iddia, bazı özel ayrıcalıklı firmalara yüksek miktarda şeker satışı yapılmaya devam edildiği şeklinde.

Şeker şu anda maliyetinin altına satılan tek ürün değil. Elektrikte de maliyetin, tarife fiyatının üzerine çıktığı, devletin ciddi bir zararı göze aldığı biliniyor. Elektrik tarifeleri üç ayda bir açıklanıyor. Tarifenin son açıklanma tarihi olan 1 Ekim’de, maliyetlerdeki artış nedeniyle zam bekleniyordu ama gerçekleşmedi.