Çay Çarşısı açılış için gün sayıyor

Rize’nin 29 metrelik çay bardağı ile vizyon projesi olan Çay Çarşısı 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete açılacak.

Rize’nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan ve içerisinde devasa bir çay bardağı şeklinde bina bulunduran Çay Çarşısı projesinde sona gelindi. 23 milyona TL’ye ihalesi yapılan Çay Çarşısı projesinin şu anki maliyeti iki katını da geçerek 47 milyon TL’ye kadar ulaştı. Bölge halkının da dört gözle beklediği ve Doğu Karadeniz’in sembolü olmaya aday olan projede 7 katlı 29 metrelik çay bardağı şeklindeki binası ve bu binanın içerisinde ise içerisine kokularının daha şimdiden hapsedildiği 13 duyusu ile hizmet verecek olan 13D bir sinema da yer alıyor.

Ayrıca bina içerisinde çay müzesi, nikah salonu ve restoran da bulunduran çay bardağı şeklindeki binanın dış aydınlatmalarının tamamlandı. Binanın içerisinde ki ince işçiliğin devam ettiği projede aynı zamanda çay bardağının etrafında da yöresel ürünlerin satışa sunulabileceği küçük işletmeler ve çay satış reyonları da yer alıyor. 25 dükkan ile çay severlerin farklı çayları tadabileceği projenin açılışı 14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı için Rize’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirecek.

Rize’nin sembolünü ifade ettiğinden dolayı çay bardağının güzel bir proje olacağını söyleyen Meryem Kurtuluş, “Aynı bir kafe gibi olur herhalde. Ama tabii bizim Rizemizin sembolünü ifade ettiği için güzel olur. Turizm açısından ben büyük faydalar sağlayacağını düşünmüyorum ama görenlerin ilgisini çekebilir” dedi

Rize’nin turistik bir şehir olduğundan dolayı yapılan projenin güzel olduğunu sözlerine yansıtan Cihan Dinç, “Turizm için, Rizeli için orası çok güzel oldu. İstanbul’a gidiyorum Galata kulesine çıkıyorum ne manzaralar görüyorum. Rize’de neden öyle bir yer olmasın. Turistler gelirler gezerler, yerler, içerler para Rize’de kalır. Ekonomik olarak güç olur. Ayder’e giderler, Ziraat’e çıkarlar, yaylaları gezerler. Rize turistik bir yer aslında. Böyle bir çay bardağı da havalimanına yapmışlar. Bence iyi fikirler bunlar” şeklinde konuştu.

Rize’de yeni yapılan çay bardağını çok sevdiğini söyleyen Marguba Kandemir ise “Ben Özbekistanlıyım. 5 yıldır Rize’de yaşıyorum. Çay bardağını çok beğendim. Harika olmuş. Rize’yi de çok seviyorum. İnşallah hayırlı olur” dedi.

Rize’nin daha çok gelişmesini bol kazançlar sağlar diyen Ayten Berber, “Hiç gidip bakmadım nasıl olmuş diye. Ama hayırlı olsun diyorum. Hayırlı kazançlar Allah nasip eylesin. Rize’miz gelişsin, birlik beraberlik içinde bol kazançlar olsun. Böyle işler olsun, güzel hayırlı gelirler sağlansın ki memleketimiz de kalkınsın” şeklinde konuştu.