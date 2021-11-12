Cat markalı ürünler Boyner tarafından yenilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İSTANBUL (AA) - Boyner ile Cat arasında yapılan iş birliği kapsamında giyilmeyen Cat marka ürünler, yenilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Boyner'in açıklamasına göre, "Bizim niyetimiz güzel" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 22 Kasım'a kadar Cat markalı ayakkabı, bot ve çizme gibi ürünler Boyner mağazalarına teslim edilebilecek.

Mağazaya ulaştırılan bot ve ayakkabılar, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak.

Giymedikleri Cat botları Boyner mağazalarına getirenlere yenisini yüzde 25 indirimle alma fırsatı sunulacak. Boyner ve Cat iş birliğiyle hayata geçirilen proje; sürdürülebilirlik, ihtiyaç sahiplerine destek olma ve döngüsel ekonomi konularını odağına alıyor.

Proje çerçevesinde yaklaşık 10 bin adet botun tozlu raflardan indirilip dönüşüm ekonomisine katılması hedefleniyor.