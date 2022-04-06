Castrol ve Doğuş Otomotiv iş birliklerini uzattı

Madeni yağ markalarından Castrol ve Doğuş Otomotiv, iş birliklerini uzatma kararı verdi.

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, Doğuş Otomotiv ile iş birliğini 5 yıl daha uzattı. 25 yılı aşkın süredir devam eden bu iş birliği kapsamında; Doğuş Otomotiv Audi, Seat ve Volkswagen markalı araçlarda Castrol’ün ürünlerini tercih ederken, yetkili servislerde de Castrol ürün kullanımı öneriliyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, “Türkiye’nin en önemli otomotiv distribütörleri ile çeyrek asrı aşkın süredir devam eden iş birliğimiz hem değerli markalara hem de Castrol’e güç katıyor. İş birliğimizin her geçen yıl daha da güçlenerek devam etmesi, tüketicilerimizin otomobillerinden daha fazlasını istemelerinin bir sonucu. Castrol olarak ürünlerimizle, araçların motorlarının en zorlu şartlarda bile gerçek performanslarını ortaya çıkarmasını sağlıyoruz” dedi.

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise, “Doğuş Otomotiv olarak Castrol ile çeyrek asrı aşkın devam eden iş birliğinden çok memnunuz. Araçların sağlığına ve ömrüne katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri olan madeni yağların seçimini doğru yapmak önemli. Ana üreticimiz Volkswagen Grubu gibi, teknoloji ve yeniliğe yatırım yapan, sürdürülebilirliğe önem veren Castrol ile daha uzun yıllar çalışmayı hedefliyoruz” dedi.