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Castrol, Renault ile iş birliğini reklam filmi ile duyurdu

Castrol, Renault ile uzun süredir devam eden iş birliğini “Değerini Bilmek Tercih Meselesi” sloganıyla hazırladığı ve ünlü oyuncu Salih Bademci’nin rol aldığı reklam filmi ile duyurdu.

Ekonomi 07.02.2022, 14:59
Castrol, Renault ile iş birliğini reklam filmi ile duyurdu

Castrol, Renault ile uzun süredir devam eden iş birliğini “Değerini Bilmek Tercih Meselesi” sloganıyla hazırladığı ve ünlü oyuncu Salih Bademci’nin rol aldığı reklam filmi ile duyurdu.

Dünyanın lider madeni yağ markalarından biri olan Castrol, Renault araç sahiplerinin araçlarına verdiği değeri markanın motor yağlarını seçerek gösterdiğini ortaya koyan bir reklam filmi hazırladı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Salih Bademci’nin rol aldığı “Değerini Bilmek Tercih Meselesi” sloganıyla hazırlanan markanın reklam filminde; sahip olduklarının değerini bilenlerin tercihlerini doğru yaptıkları mesajı veriliyor. Markanın araç sahiplerinin de araçları için en iyisini yapmak istediklerini ve bu yüzden de marka için özel üretilen Castrol madeni yağlarını seçtikleri anlatılıyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, Renault ile küresel çapta yaptıkları iş birliğinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, söz konusu araçlar için özel olarak geliştirdikleri madeni yağlar sayesinde motorun uzun süre boyunca ilk günkü performansını koruduğunu belirtti. Tatlısöz, sözlerine şöyle devam etti: “Markanın araç sahipleri, araçlarının değerini çok iyi biliyor ve araçları için en iyisini yapmaya çalışıyor. Reklam filmimiz ile sahip oldukları için en doğru seçimi yapmaya çalışan herkese sesleniyoruz. Şirket olarak biz de sahip olduğumuz tüm iş birliklerimiz için doğru seçimi yaparak araçların en uzun süre en iyi performansı vermesini sağlıyoruz. Ayrıca reklam filmimizde birlikte çalışma şansına sahip olduğumuz Salih Bademci’ye de içtenliği ve samimiyetinden ötürü teşekkürlerimi sunmak isterim. “Yılın Oyuncusu” unvanını ne kadar hak ettiğini reklam filmimizin çekimleri sırasında gösterdiği performans ile bir kez daha görmüş olduk.” dedi.

Verilen bilgiye göre, Castrol ile Renault’un 2017 yılında Renault F1 takım sponsorluğuyla başlayan iş birliği 2020’de küresel çapta satış sonrası hizmetlerle devam etti. 2021’de markanın F1 takımının Alpine F1 olmasıyla birlikte Formula 1’de yer alan araçların motorlarının geliştirilmesi konusunda madeni yağ markası ve araç markası arasındaki iş birliği de artarak devam ediyor. Burada elde edilen tecrübe ile binek ve ticari araçlara yönelik olarak çok daha iyi performans veren ürünler ve motorlar geliştiriliyor.

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