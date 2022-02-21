Castrol Auto Service ağı 75 noktaya ulaştı

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, Türkiye’de 43 ildeki sertifikalı 75 Castrol Auto Service noktasından oluşan servis ağı ile araç sahiplerine bakım ve onarım hizmeti veriyor. Servisin, TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırıldığı belirtildi.

Tüm şirketler ve sektörler, son dönemde hızlı bir dönüşüm içinde. Bu dönüşümü en çok yaşayanlardan biri de otomotiv ve bağlı sektörler. Castrol de bir madeni yağ markasının ötesine geçerek bir bakım markasına dönüşmek ve aynı zamanda çözüm ortağı olduğu müşterileri ve iş ortakları ile birlikte büyümek amacıyla yatırımlarını ve çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 120 yıldır kullanılan ürünlerinin arkasındaki deneyimini, araçların bakım ve onarım hizmetine taşıyarak, araç sahiplerini yeni bir servis markasıyla buluşturuyor: Castrol Auto Service.

43 ilde 75 noktada hizmet veriyor

TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılmış tek servis ağı olan Castrol Auto Service’in alanında uzman ustaları ve profesyonel ekipmanlarıyla eksiksiz bakım ve onarım hizmeti verdiğini aktarılan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, her marka aracın bakım ve onarım yolculuğunun tamamını sahiplenmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hedeflerine vurgu yapan Ayhan Köksal, “Servisimiz, araçların tüm ihtiyaçlarını karşılarken, üye servisler de şirketimizin profesyonel, kurumsal ve avantajlı destek paketleriyle, hizmet kalitesinde diğer özel servislerden ayrışarak fark oluşturuyor. 43 ilde 2021 sonu itibari ile ulaşılan 75 servisimizin en büyük özelliği araç bakımında kalite ve profesyonellik arayan araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri bir araya getirmek. Şirket olarak, özel servis noktalarını markamız altında birleştirerek bir ağ kuruyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 85 noktaya ulaşmak” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, 75 noktaya ulaşan Castrol Auto Service için çekilen reklam filmi de “Ezber Bozan Servis” sloganıyla rakiplerinden farkını öne çıkarıyor. Bağımsız bir kuruluşun denetleyerek sertifika verdiği hizmetleriyle kurulan güvenin vurgulandığı filmde her marka araca yönelik tüm hizmetlerin uzman ustalar ve profesyonel ekipmanlarla verildiği belirtiliyor.