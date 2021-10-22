Casper'dan profesyonellere yönelik bilgisayar

İSTANBUL (AA) - Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, profesyonellere ihtiyaçları olandan daha fazlasını mobil platformlardaki en üstün özellikli laptopları ile sunuyor.

Casper açıklamasına göre, teknoloji değişiyor ve her meslek grubunun bilgisayar ve donanım ihtiyaçları da buna göre şekilleniyor. İşletim sistemi, depolama, işlemci, ekran kartı ve benzeri birçok detay profesyonellerin bilgisayar tercihinde önemli noktaları oluşturuyorken, mobil halde çalışabilmek de önem arz ediyor. Mimarların, tasarımcıların, mühendislerin ya da yazılımcıların ihtiyaç duyduğu üstün güç ve performans arayışına yönelik Türkiye'nin teknoloji markası Casper çözümler sunuyor. Intel ve NVIDIA'nın hem yeni hem de en üst seviye işlemci ve ekran kartı modellerine sahip olan Excalibur G911 laptop başta olmak üzere G900 ve G770 modelleriyle Excalibur, profesyonellere ihtiyaçları olan performansı ve üstün ekran teknolojisini fazlasıyla sunarken akıllı fan sistemi ile de öne çıkıyor.

Dünya mobilleşmeye hızla ilerlerken, meslek gruplarının da teknoloji ihtiyaçları bu doğrultuda değişim gösteriyor. Üretkenlik ve verimliliğin yüksek düzeyde olması için bilgisayar performansına dikkat eden profesyoneller, mobil dünyada işlerini üstün performans sağlayan güçlü bilgisayarlarla gerçekleştirmek istiyor.



Bu alanda da en son teknolojik donanımları kullanıcılarına sunmaya devam eden Casper, güç ve performansta üst segment arayışında olan profesyonellerin ihtiyaçlarından daha fazlasını Excalibur'un mobil platformlardaki en güçlü laptopu G911'in yanı sıra G900 ve G770 ile yüzlerce konfigürasyon arasından istenilen özelliklere göre farklı opsiyonları garanti kapsamında bir araya getirerek karşılıyor. Üstelik mobil segmentinde bu kadar üstün özellikleri barındırmalarına rağmen beklenilenin aksine yaklaşık 21-27mm inceliğe sahip olan Excalibur modeller, güç ve performansı hafiflikleri ve ince tasarımlarıyla da kolay taşınabilir şekilde her an yaşatıyor.





- Gücün mobil hali profesyonellerle buluştu





En iyileri tek bir yerde barındıran Excalibur G911, mimar, mühendis, tasarımcı ve yazılımcı gibi profesyonel kesime aradıkları üstün performans ve gücü fazlasıyla sunuyor. En yüksek performansa sahip işlemci olan 11. Nesil Intel Core i9-11980HK modelini barındıran G911, aynı zamanda mobil platformlardaki en yüksek ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX3080 16GB'ye de sahip. 16.0" ile Türkiye pazarında pek olmayan yepyeni bir ekran boyutunu kullanıcılarına sunan Casper Excalibur, WQHD 2.5K 165HZ 500NIT yüzde 100 sRGB ekranı ile bir ekran da olabilecek tüm üst seviye detayları ve özellikleri içerisinde barındırarak özellikle tasarım alanlarında işlerin yüksek bir çıktıda elde edilmesini sağlıyor, mimarlık, grafik gibi alanlarda da ultra net ve aynı zamanda ultra canlı ve doğru renkleri veriyor.

Daha güçlü ekran kartı ve işlemciyle donatılarak yenilenen Excalibur G770 ve G900 notebook modelleri, profesyonellere güç ve performansı üst seviyede ve mobil halde deneyimleme fırsatını sunuyor. En yeni NVIDIA ekran kartları ve Intel 11. Nesil işlemcileri ile güçlenen Excalibur G770 ve G900, şık tasarımı ve sınır tanımayan gücüyle profesyonellere ve profesyonel hayata hazırlanan üniversite öğrencilerine yönelik tasarlandı. Trend tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekran keyfini bu modellerinde de sunan Casper Excalibur, 144Hz yenilenme hızlı Full HD IPS ekranı ve 3MS tepkime süresi ile akıcı ekran geçişlerini de sağlıyor.

