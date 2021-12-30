Casper'dan

İSTANBUL (AA) - Casper, karar vermekte zorlanan kullanıcılara "Kur-Al" bilgisayar uygulamasını sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bütçe dostu bir bilgisayar bulması zorlaşıyor. Casper, onlarca bilgisayar içinden karar vermekte zorlanan ve donanım bilgisi, kullanım alanı, bütçe gibi konulara sıkışıp kalan kullanıcılar için "Kur-Al" uygulamasıyla çözüm sunuyor.

Bilgisayar kullanıcılarının bütçe, donanım ve sistem seçenekleriyle bilgisayarlarını özelleştirmeleri ve kolayca satın almaları için tasarlanan "Kur-Al" uygulamasına her geçen gün ilgi artıyor.

Eğitim, iş, günlük kullanım veya oyun amacıyla bilgisayar almak isteyen kullanıcılara farklı donanım, performans veya depolama seçenekleri sunarak bilgisayarlarını kişiselleştirme imkanı sunan Casper'ın "Kur-Al" uygulaması tam da kullanıcıların yaşadığı sorunun çözümü açısından öne çıkıyor. Kullanıcılar Casper'ın web sitesinden dakikalar içerisinde kolaylıkla ihtiyaçlarına göre bir bilgisayar oluşturabiliyor.Bunun yanı sıra uygulama kullanıcıların isteklerine uygun bir bilgisayara sahip olmaları için uzunca süre beklemelerine ve parça uyumsuzluk sorunu yaşamamalarına olanak sağlıyor.

Uygulamanın önerdiği bilgisayarlar arasından ihtiyaca en uygun bilgisayar seçildikten sonra isteğe göre donanım, işlemci, depolama veya işletim sistemi gibi özellikler kişiselleştirilebiliyor. Uygulamada oluşturulan bilgisayarlar, en yüksek performansa ulaşabilmesi için özel olarak tasarlanmış parçalarla ya da mevcut haliyle de satın alınabiliyor.







