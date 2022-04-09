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Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı

Güneşli havayı fırsat bilen Bulgar turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne’ye akın etti.

Ekonomi 09.04.2022, 12:54
Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı

Güneşli havayı fırsat bilen Bulgar turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne’ye akın etti.

Soğuk ve yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte Edirne’de Bulgar turist bereketi yaşandı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını Edirne’den karşılayan komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını bavullara doldurdu. Kentte her hafta Cuma günü kurulan ve sosyete pazarı olarak bilinen Ulus Pazarı’nda adım atacak yer kalmazken, Bostan Pazarı esnafının yüzü de yine Bulgar turistlerle güldü.

Salgın döneminde zor günler yaşayan esnaf, Bulgar turistlerin yaptığı alışverişlerle toparlanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen Bulgar vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulmakta bile zorlandı. Otoparklar, Bulgar plakalı araçlarla doldu taştı. Uzun süredir çeşitli nedenlerle kente gelmeyen Yunan turistlerin de sayısında artış yaşanmaya başladığı görüldü. En güzel ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarışan Bulgar turistler, aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştirdi ve kentten ayrıldı.

"Yerli, yabancı turist yoğunluğu var"

Pazara alışverişe gelen Elif Durmaz, bu hafta pazarda Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra yerli turist yoğunluğunun da olduğunu söyledi. Mağazalara göre pazarda fiyatların uygun olduğunu söyleyen Durmaz, turist yoğunluğuna bağlı olarak fiyat etiketlerinin de Bulgarca yazıldığının dikkatini çektiğini aktardı.

"Pazarda fiyatlar çok iyi"

Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen Şener Serhan, pazarda fiyatların çok iyi olduğunu ve çok beğendiğini söyledi. Parfüm, tişört ve daha birçok ihtiyacını pazardan aldığını belirten Serhan, bundan sonra daha fazla gelmeyi düşündüklerini belirtti.

"Sabah 4 buçukta gelmeye başlıyorlar"

Bulgar vatandaşların gelmesinin işlerini hareketlendirdiğini söyleyen Bostan Pazarı esnafı Emrah Ay, "Her hafta özellikle Cuma ve hafta sonu sabah 4 buçukta tezgah açıyoruz. Kısa sürede raflarımız bomboş kalıyor. Bu hem Türkiye hem de Edirne esnafına katkı sağlıyor. Hatta bizi telefonla arıyorlar iş yerimizi daha erken açmamız için. Biz de onları kırmayıp daha erken bile açabiliyoruz. Sırf alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri için. Çünkü gün içinde çok yoğun oluyor, erken gelince ihtiyaçlarını daha rahat karşılıyorlar" dedi.

Pazar esnafı Hasan Ortakaya, "Bulgar turistler genel olarak giyim, ayakkabı, deterjan, peynir gibi çeşitli ihtiyaçlarını buradan alıyorlar. Pazardaki tüm esnaftan mutlaka bir şey alıyorlar" diye konuştu.

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