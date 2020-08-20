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Çarşamba Ovası şeftalide Bursa’ya rakip oluyor

ÇARŞAMBA'DA ŞEFTALİ HASADI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. DOĞU BÖLGESİNDEN GELEN MEVSİMLİK İŞÇİLERİN YOĞUN TEMPO İLE TOPLADIĞI ŞEFTALİ ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR. ÇARŞAMBA'DA BİR ÇOK İNSANIN GEÇİM KAYNAĞI OLAN ŞEFTALİ BU SENE 4 BİN DÖNÜMLÜK BİR ALANDA HASADI YAPILIYOR. ÇARŞAMBA ZİRAAT ODASINDAN ALINAN BİLGİYE GÖRE GEÇEN ŞEFTALİNİN BU SENEKİ REKOLTESİ 6 BİN 480 TON OLARAK BEKLENİYOR. 2019 YILINDA KİLOGRAM BAŞINA 1 İLE 2 TL ARASINDA SATILAN ŞEFTALİ BU SENE 3 İLE 5 TL ARASI DA SATILARAK ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. SAĞLIK AÇISINDAN BİR ÇOK FAYDASI BULUNAN ŞEFTALİNİN HASADI DEVAM EDİYOR.

Ekonomi 20.08.2020, 09:18
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Çarşamba Ovası şeftalide Bursa’ya rakip oluyor

Samsun’un Çarşamba Ovası’nda devam eden şeftali hasadı hem ürün kalitesiyle hem de fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü. Ürün kalitesi ile ilgi çeken Çarşamba Ovası, şeftalide Bursa’ya rakip oluyor.

Çarşamba Ovası’nda şeftali hasadı tüm hızıyla sürüyor. Doğu bölgesinden gelen mevsimlik işçilerin yoğun tempo ile topladığı şeftali, lezzetiyle Bursa şeftalisini aratmıyor. Şeftalinin kalitesinden memnun olan meyve suyu şirketleri, Çarşamba Ovası’nı tercih ediyor.

Çarşamba’da birçok insanın geçim kaynağı olan şeftalinin bu sene 4 bin dönümlük bir alanda hasadı yapılıyor. Çarşamba Ziraat Odasından alınan bilgiye göre şeftalinin bu seneki rekoltesi 6 bin 480 ton olarak bekleniyor. 2019 yılında kilogram başına 1-2 TL arasında satılan şeftali, bu sene 3 ila 5 TL arasında alıcı buluyor.

Meyve suyu şirketleri burayı tercih ediyor

Çarşamba’nın Aşağıdikencik Mahallesi’ndeki şeftali üreticisi İrfan Çubuk, "Bu sene şeftali hasadına 15 Temmuz gibi başladık. Şu anda sonlara yaklaştık. 1 hafta kadar bir sezonumuz kaldı. Bu yıl şeftali sezonumuz çok iyi geçti. Şeftalinin tutumu ve fiyat açından bu sene memnunuz. Geçen yıl 1 TL ile 2 buçuk TL arasında şeftaliyi satarken, bu sene 3 ile 5 TL arasında şeftaliyi sattık. Bakımını da güzel yaptık. Her şeyden önce şeftalinin toprağının bakımı ve ilaç çok önemlidir. Bunları da her şeyine uygun kullandık. Meyve suyu şirketleri Çarşamba’da kaliteli şeftali yetiştirdiğimizden burayı tercih ediyor. Sattığımız kişi bir daha almaya geliyor" dedi.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan şeftalinin hasadında sona yaklaşılıyor.

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