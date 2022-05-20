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Çarşamba Karma OSB’ye ilk kazma

Samsun’da cazibe merkezi haline gelen Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) altyapı yapım işi için ilk kazma vuruldu.

Ekonomi 20.05.2022, 13:45
Çarşamba Karma OSB’ye ilk kazma

Samsun’da cazibe merkezi haline gelen Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) altyapı yapım işi için ilk kazma vuruldu.

Çarşamba Karma OSB altyapı inşaatı için ilk kazma, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyelerinin katılımıyla vuruldu.

“Altyapıyı 9 ayda bitirmeyi planlıyoruz”

Gerek altyapı gerekse üstyapı projelerinin titizlikle hazırlandığı Çarşamba OSB’nin altyapı yapım işinin ihalesini yakın zamanda gerçekleştirdiklerini ve bugün burada ilk kazmayı vurmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Vali Zülkif Dağlı, “Yol, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, telekomünikasyon, bisiklet yolları, aydınlatma ve elektrik işlerini kapsayan altyapı yapım işini firmamızdan sözünü aldık ve 9 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta idari binanın da ihalesini yaparak en kısa zamanda inşaatına başlayacağız. Çarşamba OSB’nin altyapı ve üstyapısıyla yatırımcılarımız tarafından örnek gösterilecek bir OSB olmasını sağlayacağız inşallah. Ayrıca OSB içerisinde faaliyet gösterecek olan yatırımcıların elektrik ihtiyacının ekonomik ve kesintisiz bir şekilde karşılanması için Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği adına 49 yıl süreyle elektrik lisansımızı aldık ve trafo merkezi kurulması amacıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) Organize Sanayi Bölgesi alanında uygun bir parselin tahsisini gerçekleştirerek yer teslimini yaptık. Altyapı inşaatımızla eş zamanlı olarak trafo merkezinin de bitirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Çarşamba OSB’nin, Samsun il merkezine 37 km, Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na 20 km, Samsun Limanı’na 39 km, demiryolu istasyonuna 25 km mesafede olduğunu ve Samsun-Ayvacık devlet karayolu kenarında yer aldığını belirten Vali Dağlı, şunları söyledi:

“OSB’nin kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına, Samsun Merkez OSB ve sanayi sitelerine yakın olması, konumu itibarıyla OSB’yi çok cazip hale getirmektedir. Tüm bu fırsatların dışında OSB zeminin düz olması yatırımcılarımız için bir başka avantajdır. Organize sanayi bölgesi, gerek konumu gerek sağladığı avantajlarıyla yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. Bu nedenle OSB’de ihracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firma ve sektörlerin bulunmasına özen gösteriyoruz. 43 sanayi parselinin 30’unun tahsisini gerçekleştirdik. Yoğun talep gören OSB’den parsel tahsis talebinde bulunan firmalarımızla birebir görüşmelerimiz titizlikle devam ediyor. Görüşme yaptığımız firmalarla OSB altyapı inşaatı ile birlikte kendi fabrika inşaatlarına başlamalarını ve 24 ay içerisinde işletmesini açacak şekilde taahhütlerini alarak planlamalarını yapmalarını istiyoruz. Bu anlamda OSB’de bazı firmalarımızın inşaatları da devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi talimatları doğrultusunda Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizin, üretim, istihdam ve ihracatımızın artmasına büyük bir katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.”

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