Çarşamba Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 13 bin TL oldu

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Hizmet-iş Sendikası ile imzaladıkları ‘Toplu İş Sözleşmesi’ ile Çarşamba Belediyesinde en düşük işçi maaşı 13 bin TL, en yüksek işçi maaşının 15 bin TL olduğunu duyurdu. Başkan Doğan, “Çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Halit Doğan, Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile imzaladıkları yeni toplu iş sözleşmesi ile Çarşamba Belediyesinde çalışan işçilerin en düşük maaşının 13 bin TL, en yüksek maaşın 15 bin TL olduğunu duyurdu. 2 yıl süreyle imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Çarşamba Belediyesi işçilerinin 1 yılı kapsayan ücretlerine yüzde 45; ikinci yıl ücretlerine ise yüzde 54 zam verildi.

Çalışanlarının her zaman yanında olduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Sayın Ziya Uzun Beyefendi ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile belediyemizde en düşük işçi maaşı 13 bin TL, en yüksek işçi maaşı da 15 bin TL oldu. İlk yıl yüzde 45’lik bir zam oranı, ikinci yıl ise yüzde 54’lük bir zam çalışanlarımızın maaşlarına uygulanmış olacak. Çarşamba’mızın ve çalışanlarımızın yaşamlarına dokunmak tek gayemiz. Çalışanlarımıza, Çarşamba’mıza hayırlı olsun” dedi.