CarrefourSA’dan yerli üretici ve kadın girişimcilere destek

CarrefourSA, Türkiye’deki kadın üreticileri ve girişimcileri bir araya getiren Shopsa ile iş birliğine imza attı. Bu kapsamda yüzlerce kadın girişimcinin ürünleri CarrefourSA Anadolu Hisarı Gurme mağazasında müşterileriyle buluşuyor.

Organize perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, ’Doğrusu CarrefourSA’da’ mottosuyla yerli üretimden kadın girişimciliğine kadar tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Marka, son olarak “Kadına Destek Ülkeye Destek” mottosu ile yola çıkan, yerel üretici ve global ölçekte marka olma başarısı yakalayan kadınların ürünlerinin yer aldığı Shopsa ile bir iş birliğine imza attı. CarrefourSA bu iş birliği kapsamında, yerel üretici ve girişimci kadınları desteklemek amacıyla Shopsa ürünlerini CarrefourSA Anadolu Hisarı Gurme’de, Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın da katılımı ile gerçekleşen etkinlikte müşterileriyle buluşturdu.

“Yerel üreticiler ve girişimcilerle büyüyoruz”

Yerli üreticileri ve kadın girişimcileri desteklemenin marka için çok önemli olduğunu söyleyen CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, ”Türkiye’nin önde gelen gıda perakendecilerinden biri olarak sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki çalışmalar bizim için çok değerli. Bugün CarrefourSA çalışanlarının yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Girişimcilik ekosisteminde de aynı felsefeyle yola devam ediyoruz. Bugün 170 bayimizin 25’i kadın girişimci. Kadın üreticileri desteklemeye yönelik pek çok çalışmamız var. Örneğin son 4 yıldır 8 Mart’ta İstinye’deki hipermarketimizde kadın üreticilerin kurduğu iş ortaklarıyla ‘Kadın Üretici Pazarı’ düzenliyoruz. ‘Yeniden Biz’ platformu ile iş hayatına yeniden dönmek isteyen kadınları da destekliyor ve istihdam sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kadın çalışan, girişimci ve üreticilerin sayısının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye’nin üreten kadınlarına destek”

Kadın üretici ve girişimcileri desteklemek yönünde yapılan çalışmalar kapsamında Shopsa ile yakın zamanda yapılan iş birliğiyle ilgili de konuşan Tura, sözlerine şöyle devam etti: “Kadın üreticilerin ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak ve yerel üreticiyi desteklemek hedefiyle Shopsa ile yakın zamanda bir iş birliğine imza attık. Platformda incir reçeli, zeytin, zeytinyağı gibi doğal gıda ürünlerinin yanı sıra özel bakım yağları, aloe vera içerikli saç bakım ürünleri de yer alıyor. Tamamen doğal ve organik bu ürünler şu anda CarrefourSA Anadolu Hisarı Gurme mağazamızda satışa sunuldu. Önümüzdeki dönemde farklı mağaza noktalarımızda da müşterilerimizle kadın girişimcilerin ürünlerini buluşturmaya devam edeğiz."