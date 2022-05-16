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CarrefourSA dünyanın en iyileri arasında

Dünyanın önde gelen ödül programı arasında yer alan Sales & Service World Awards’ta çifte ödül kazanan CarrefourSA, 2022 yılında ödül kazanan tek Türk şirketi olduğu açıkladı.

Ekonomi 16.05.2022, 12:12
CarrefourSA dünyanın en iyileri arasında

Dünyanın önde gelen ödül programı arasında yer alan Sales & Service World Awards’ta çifte ödül kazanan CarrefourSA, 2022 yılında ödül kazanan tek Türk şirketi olduğu açıkladı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Sales & Service World Awards programında CarrefourSA, müşteri deneyimi süreç ve projeleriyle ödül kazanmaya hak kazanan tek Türk şirketi oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre doğru ürünü, doğru üreticiden alarak doğru hizmet ve fiyatla en kaliteli şekilde müşterilerine sunmayı amaçlayan şirket, dünyanın önde gelen şirketleri arasında 2 farklı kategoride ödül alarak Türkiye’yi temsil etti.

Globee Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri ödül programında, Perakende alanında ‘Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı’ ödülü altın madalya ile CarrefourSA’nın oldu. Şirket, aynı programda Müşteri Hizmetlerinde Yılın Başarısı ödülünü da gümüş madalya ile tamamlayarak çifte ödül sevinci yaşadı. Globee Awards’un konusunda uzmanlaşmış 9 ödül programından biri olan Sales and Customer Service Awards toplam 7 ana kategorinin altında 259 alt kategoriden oluşuyor. Sales and Customer Service Awards ödül programı birey, ekip, kuruluşların, ürünlerin ve hizmetlerin endüstri çapında ve akran başarılarını onurlandırmak için oluşturulmuş dünyanın önde gelen takdir programı olarak biliniyor.

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