CarrefourSA doğru fiyat politikasıyla yüzde 30’a varan indirimleri reyonlarına yansıttı

CarrefourSA, marketlerinde ve Carrefoursa.com e-ticaret sitesinde satılan ürünlerin 20 Kasım öncesindeki kur seviyesine göre fiyatlandırılacağını duyurdu. Aralarında kaşar peyniri, ayçiçek yağı ve sütün bulunduğu bir çok üründe indirime gidildi.

Son zamanlarda artan kur seviyesine bağlı olarak gıda ürünlerine yapılan zamlar, kur seviyesinin tekrar düşmesi ile yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. CarrefourSA’dan yapılan açıklamada, “CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir” denildi.

CarrefourSA reyonlarda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası, su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30’a varan indirim gerçekleştirdi.

CarrefourSA’dan verilen fiyat bilgilerine göre Carrefour Kaşar Peynir 500 gram 39.90 TL’den, Carrefour Ayçiçek Yağı 5 Litre 109 TL’den, Pınar Kahvaltı Keyfi Tost Peyniri 600 gram 48.95 TL’den, Barilla Makarna çeşitleri 6.25 TL’den, Carrefour Yağlı Süt 1 Litre 6.90 TL’den, Silen Ultra Tuvalet Kağıdı 12’li 27,49 TL’den, Pınar Tereyağ 1000 gram 99.95 TL’den ve Komili Ege Sızma Zeytinyağı 1 Litre 59.90 TL’den satışa sunuldu.