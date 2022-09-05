’Çark’ kelimesinden yola çıktı, yıllardır kentte seyyar bileycilik yapıyor

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yok olmaya yüz tutmuş seyyar bileycilik mesleğini sürdüren Musa İpar, kentte işin son temsilciliğini yapıyor.

Kayapınar ilçesine bağlı Gaziler semtinde seyyar bileycilik yapan İpar, eskisi gibi iş yoğunluğunun olmadığına ve bileycilik işinin özenli ve severek yapılmasına dikkat çekti.

Daha öncesinde lokanta sektöründe çalışan İpar, işinin stresli olması hasebiyle kendi çarkını döndürebileceği bir iş arayışına koyuldu. Çark kelimesinden yola çıktığını ve seyyar bileme mesleğine başladığını belirten İpar, “4 yıldır seyyar bileycilik yapıyorum. Lokanta sektöründe yıllarca çalıştım. Çok stresli bir sektör olduğu için kendi içimde bir iş arayışındaydım. Yıllarca çalışıp bu bana yeter deyip kendi çarkımı döndüreceğim bir iş arayışına girdim. Çark kelimesi kafamda bir şablon oluşturunca ben de seyyar bileme işine koyuldum. O günden bu yana seyyar bileme işinde kendimi ilerlettim” dedi.

Müşterilerinin kapıda hizmet anlayışını memnuniyetle karşıladığını ifade eden İpar, “İşe başladığımda berber, kasap, lokanta gibi esnafı gezerek kartımı bıraktım. Talepler yoğunlaşınca kapıda seyyar bileme hizmeti vermeye başladım. Sabahları 09.00 gibi dükkanı açıyorum. Talepler geldiği zaman bir gün öncesinden sıraya alıp, ertesi gün de müşterilerin dükkanını geziyorum. Gittiğim yerlerde müşteriler memnuniyetle karşılıyor. Diyarbakır’da seyyar bileyciliği benden başka yapan da yok” diye konuştu.

Yoğunluğun daha çok bayram ve salı günleri yaşadığını kaydeden İpar, “Son 2 senedir maalesef o yoğunluğu pandemiden ötürü yaşayamıyoruz. Bu işi severek yaptığım için herhangi bir zorluk çekmiyorum. Gençlere tavsiyem, bir işe girmek istediklerinde önce ne istediklerini bilsinler sonra da o işe koyulsunlar” ifadelerinde bulundu.