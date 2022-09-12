Cari denge Temmuz’da 4,01 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı ödemeler dengesi verisini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.162 milyon dolar artarak 9.308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.268 milyon dolar artarak 5.778 milyon dolara yükselmişken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3.124 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 3.737 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 578 milyon dolar artarak 4 milyar 90 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 66 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 79 milyon dolar net giriş kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 631 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 222 milyon dolar ve 173 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 13 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 983 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 411 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 287 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 698 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 801 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 3.525 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 4.423 milyon dolar net artış gözlendi.