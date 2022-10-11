Cari denge Ağustos’ta 3,11 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı, bu ayda 3 milyar 112 milyon dolar açık kaydetti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 3 milyar 112 milyon dolar açık kaydetti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 4 milyar 971 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 6 milyar 276 milyon dolar fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artarak 7 milyar 236 milyon dolara yükseldi. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 432 milyon dolar artarak 5 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 milyon dolar azalarak 37 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 812 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 761 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 28 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 972 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 78 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 894 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon dolar ve 2 milyar 441 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 260 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 10 milyar 786 milyon dolar net artış gözlendi.