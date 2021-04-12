Cari açık şubatta 2,6 milyar dolar

Türkiye'nin cari işlemler açığında artış şubat ayında devam etti. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi. Cari işlemler hesabının şubatta 2,45 milyar dolar açık vereceği öngörülüyordu. İki aylık cari açık, 4 milyar 425 milyon dolar olurken, yıllık cari işlemler açığı da 36,6 milyar dolardan 37,8 milyar dolara yükseldi. Bu arada ocak ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 867 milyon dolardan 1 milyar 815 milyon dolara revize edildi.



Merkez Bankası verilerine göre; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi şubat ayındaki 'açık'ta etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın şubat ayında 2 milyar 442 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 466 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar tutarında azalarak 393 milyon dolara geriledi. Bir önceki yılın şubat ayında 131 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde de bu ayda 132 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Portföy yatırımlarında 273 net giriş var

Portföy yatırımları şubatta 273 milyon dolar net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 546 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Resmi rezervlerde şubatta 925 milyon dolar net artış gözlendi.

Kaynağı belli olmayan 'çıkış' 1,8 milyar dolar

Kaynağı belli olmayan para girişi/çıkışını gösteren net hata noksan kalemi, şubat ayında 1 milyar 883 milyon dolar açık verdi. İki aylık kaynağa belirsiz para çıkışı ise 5 milyar 416 milyon dolar oldu.