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Cari açık 2023 yılına da rekorla başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan ocak ayına ilişkin cari işlemler dengesi verilerine göre cari işlemler dengesi 9,85 milyar dolar açık vererek, 2023 yılına rekorla başladı.
Ekonomi 13.03.2023, 10:24
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin cari işlemler dengesini açıkladı.
Ocak ayında cari denge 9,849 milyar dolar açık verdi.
Piyasa beklentisi, cari işlemler dengesinin yüksek enerji ve rekor altın ithalatı öncülüğünde 10 milyar dolara yakın açık vermesi yönündeydi.
Ödemeler dengesi, en son 2011 Mart’ta 9,41 milyar dolar açıkla rekor kırmıştı.