Capital Economics'in yıl sonu dolar/TL tahmini 9,50 TL

Kuruluşun değerlendirmesinde TCMB'nin gelecek birkaç ay içinde faizde gevşetme politikasına başlamasının beklendiği belirtildi.

Dolar/TL paritesinde yıl sonuna kadar yüzde 10 civarında yükseliş öngörüldü.

Yıl sonu itibarıyla TCMB gösterge faizinin 500 baz puan azaltılarak yüzde 14,00'e ineceği tahmini yapan kuruluş, dolar/TL paritesinin 2021 sonunda 9,50, 2022 sonunda ise 10,50 olacağı yorumunu yaptı.UBS, dolar TL tahminini 9 Liraya çıkardıTL'de düşüş ile yükselen enflasyon rakamlarının gelecek yıl TCMB'yi yeniden para politikası sıkılaştırmasına yönlendireceğini de ifade eden Capital Economics, Türkiye'de bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 3,3-3,8 büyüme öngörüsünde bulundu.