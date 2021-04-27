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Capital Economics'in yıl sonu dolar/TL tahmini 9,50 TL

Capital Economics dolar/TL paritesini yıl sonunda 9,50 bekliyor.

Ekonomi 27.04.2021, 14:51
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Capital Economics'in yıl sonu dolar/TL tahmini 9,50 TL

Kuruluşun değerlendirmesinde TCMB'nin gelecek birkaç ay içinde faizde gevşetme politikasına başlamasının beklendiği belirtildi.

Dolar/TL paritesinde yıl sonuna kadar yüzde 10 civarında yükseliş öngörüldü.

Yıl sonu itibarıyla TCMB gösterge faizinin 500 baz puan azaltılarak yüzde 14,00'e ineceği tahmini yapan kuruluş, dolar/TL paritesinin 2021 sonunda 9,50, 2022 sonunda ise 10,50 olacağı yorumunu yaptı.UBS, dolar TL tahminini 9 Liraya çıkardıTL'de düşüş ile yükselen enflasyon rakamlarının gelecek yıl TCMB'yi yeniden para politikası sıkılaştırmasına yönlendireceğini de ifade eden Capital Economics, Türkiye'de bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 3,3-3,8 büyüme öngörüsünde bulundu.

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