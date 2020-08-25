Çantacılar dört gözle okulların açılmasını bekliyor

Kahramanmaraş’taki işletmelerde okul çantası üreten ustalar, eğitim öğretimin açılmasını bekliyor.

Eğitim öğretim sezonunun yaklaşması ile Dulkadiroğlu ilçesi Selçuk Sitesinde faaliyet gösteren çantacı esnafında hummalı çalışma başladı. İrili ufaklı işletmelerde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrenciler için birbirinden farklı çanta ve kalemlikler üretiliyor. Kahramanmaraş’taki ustalarca üretilen çantalar, Türkiye’nin birçok noktasına gönderiliyor. Okul sezonunda işlerinin açıldığını söyleyen çanta üreticisi Hüseyin Yaylagediği, yıllık 150 bin çanta ürettiklerini ifade etti.

Çantaları toptan sattıklarını söyleyen üretici Yaylagediği, “Biz imalatlarımızda her tülü çanta yapıyoruz. Okulların açılmasını bekliyoruz 4 gözle ve okullar açılırsa bizim için çok güzel olacak. Biz, İstanbul ve Ankara gibi illere çanta üretimi yapıyoruz. Sırt çantası ve valiz üretimi yapıyoruz. Okul çantalarının toptan fiyatları 30 liradan başlıyor ve 50 liraya kadar çantamız mevcut. Aynı zamanda çanta tamiratı da yapıyoruz günde 50’ye yakın çanta üretiyoruz” dedi.

Okul çantasının yanı sıra kalemlik ürettiklerini söyleyen çantacı ustası Ergün Yaylagediği ise, “Tamirat ve çanta üretimi yapıyoruz, okulların açılmasını bekliyoruz. Genellikle anasınıfı, ilkokul ve diğerleri için çanta üretiyoruz. Çantanın yanı sıra kalemlik üretimi de yapıyoruz” dedi.