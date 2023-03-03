Çankırı’da vatandaşlar EYT başvurusu için soluğu SGK binasında aldı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle Çankırı’da vatandaşlar emeklilik başvurusu yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün yolunu tuttu.

Emekli olmak için yaşı bekleyenlere rahat nefes aldıracak EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, Çankırı’da emeklilik hakkı olan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne koştu. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde SGK İl Müdürlüğü binası üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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