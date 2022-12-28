Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL’lik promosyon

Çankırı Karatekin Üniversitesi 24 Şubat tarihinde Halkbank ile promosyon sözleşmesi imzalayarak personele 5 bin 290 TL promosyon ödemesi yapmıştı. Çankırı Karatekin Üniversitesi promosyon miktarının güncellenmesi için Halkbank ile yeniden görüşmelere başladı. Yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varıldı. Yeni sözleşmeye göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL nakit, 500 TL değerinde ‘paraf’ puan promosyon ödemesi yapılacak.