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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteş
Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL’lik promosyon
Çankırı Karatekin Üniversitesi, anlaşma yaptığı banka ile promosyon miktarının yenilenmesi için yeniden sözleşme imzalayarak, personele 27 bin TL nakit promosyon ödemesi yapacak.
Ekonomi 28.12.2022, 15:34 28.12.2022, 15:47
Çankırı Karatekin Üniversitesi 24 Şubat tarihinde Halkbank ile promosyon sözleşmesi imzalayarak personele 5 bin 290 TL promosyon ödemesi yapmıştı. Çankırı Karatekin Üniversitesi promosyon miktarının güncellenmesi için Halkbank ile yeniden görüşmelere başladı. Yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varıldı. Yeni sözleşmeye göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL nakit, 500 TL değerinde ‘paraf’ puan promosyon ödemesi yapılacak.