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CANiK Las Vegas’ta ateşli silahlarda en yeni trendleri belirleyecek

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, avcılık ve atıcılık aksesuarları ile alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarı SHOT Show’da Türkiye’yi temsil edecek.

Ekonomi 14.01.2022, 11:05
CANiK Las Vegas’ta ateşli silahlarda en yeni trendleri belirleyecek

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, avcılık ve atıcılık aksesuarları ile alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarı SHOT Show’da Türkiye’yi temsil edecek.

18-21 Ocak tarihlerinde Amerika’nın Las Vegas şehrinde düzenlenecek fuarda, alanında tüm dünyadan Amerika’ya ihracatta 3. en büyük şirket olarak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde ulaştığı son noktayı gözler önüne serecek. 43 yıldır ateşli silah endüstrilerini bir araya getirerek en yeni trendleri belirleyen fuar için hazırlıklarını tamamlayan CANiK, Türk savunma sanayinin yaşadığı büyük dönüşümü fuar sırasında tüm dünyaya duyuracak. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Türk savunma sanayi Ar-Ge ve inovasyonun gücüyle büyük bir dönüşüm içerisinde. En yeni trendlerin belirlendiği SHOT Show’da yeni ürünlerimiz ile gövde gösterisi yapacağız” dedi.

Ateşli silah endüstrisi profesyonellerini 43 yıldır bir araya getiren atıcılık ve avcılığın dünyadaki en büyük fuarı olan SHOT Show’un bu yıl 44’üncüsü yine geleneksel olarak Las Vegas’taki Venedik Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dünyanın en kapsamlı, en büyük ve en prestijli buluşması olan fuar, 18-21 Ocak tarihlerinde, 800 bin metrekarelik alanda 60 bini aşan sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en büyük ticari buluşması olarak gösterilen fuar, dünyanın farklı ülkelerinden 2 binden fazla katılımcı şirketin Amerika ve yeni pazarlara ulaşma hedefine kılavuzluk edecek. Katılımcı şirketlerin hedef atış, avcılık, açık hava ve kanun uygulama amaçları için kullanılan yenilikçi ürünlerini sergileyeceği fuarda ateşli silahlar, mühimmat, silah kasaları, kilitler ve kılıflar, optikler, atış poligonu ekipmanları, eğitim ve güvenlik ekipmanları, av aksesuarları gibi ürünler tanıtılacak. Avcılık ve atıcılığın alanına giren geniş ürün yelpazesiyle her sene en yeni trendlerin belirlendiği fuar, yılın henüz başındayken 2022’nin yeniliklerini Las Vegas’tan dünyaya duyuracak.

2022’ye Las Vegas’tan başlayacak

Geçtiğimiz yıl ihracatta sınırları aşan yaklaşımına üst düzey bir boyut kazandırarak ihracat şampiyonluğu elde eden CANiK, 2022’ye yeni ürünler çıkararak başladı. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının bir yansıması olarak başarılarla dolu bir yılı geride bırakan CANiK, yeni yıla Las Vegas’a çıkarma yaparak başlıyor. Alanında tüm dünyadan Amerika’ya ihracatta 3. en büyük şirket olarak Türk savunma sanayinin bayrağını, ihracat şampiyonu unvanıyla SHOT Show’da dalgalandıracak. Avcılık ve atıcılık aksesuarları alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarı olan SHOT Show’da Türk savunma sanayinin büyük dönüşümünün temsilciliğini üstlenecek.

Türk savunma sanayinin dönüşümünü temsil edecek

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle global adımlarını hızlandırdıklarını belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Geçtiğimiz yıl ihracatta elde ettiğimiz şampiyonlukların bir kazanımı olarak mevcut pazarlarımızın gücüne güç katarken yeni hedef pazarlarda da varlık kazanmayı sürdürüyoruz. Amerika pazarındaki yerimizi de her geçen gün sağlamlaştırıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz METE SFT ve METE SFx modellerimizle Amerika pazarındaki konumumuzu yükseltmeyi başardık. Bu 2 modelimizi satışa sunduğumuz 2021 Ağustos ayından itibaren 100 bin adede yakın satış gerçekleştirdik. Pazarda giderek yükselen konumumuzla alanında dünyanın en büyük ve kapsamlı fuarı olan SHOT Show’a damga vuracağız. Fuarda bu yeni tabancalarımız ve aksesuarlarımıza ek olarak sergileyeceğimiz resmi aksesuar programımız ile Türk savunma sanayinin geçirdiği büyük dönüşümü gözler önüne sereceğiz” dedi.

Yeni yarışma tabancası, optik nişangahlar ve milli uçaksavarımız da Amerika yolcusu

CANiK’in ilk olarak tanıtımını Fransa’da yapmış olduğu yarış tabancası SFx RIVAL ve ülkemizin milli uçaksavarı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeği de fuarda görücüye çıkacak ürünlerin başında geliyor. Bunlara ilave olarak SYS üretimi olan MECANIK optik nişangahlar da ABD pazarının beğenisine sunulacak yeni ürünlerin arasında yer alıyor.

Aral, “Covid-19 salgını nedeniyle büyüyen ABD tabanca pazarının, son aylarda tekrar küçülmeye başladığı bir dönemde satış rakamlarımız yukarıya çıkarken bu tırmanış grafiğimizi çok iddialı olduğumuz yarışma tabancamız ile desteklemek istiyoruz. Yeni tabancamızı Ar-Ge merkezimizde 18 ay süren bir çalışma sonucunda tasarladık. Tabancalarımızın tüm özellikleri, sportif atıcılar ve kişisel savunma amaçlı tabanca kullanıcılarına daha iyi bir atış deneyimi sunabilecek nitelikte. Ateşli silahlar alanında geliştirdiğimiz en yeni ürünlerimizle SHOT Show’da gerçek bir gövde gösterisine hazırlandık. Köklü geçmişimiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan ürünlerimizle sadece şirketimizin değil Türk savunma sanayinin vitrinine de nitelikli bir değer kazandıracağız. Fuarda 4 gün boyunca özel olarak tasarladığımız standımızda sergileyeceğimiz tabancalarımız ve aksesuarlarımızla Amerika’daki pazar payımızı artırırken, ülkemizin de tanıtımını yapacağız. Bu açıdan fuar bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı” diye bilgi verdi.

İhracat şampiyonluğuyla dünya savunma enstitülerine karşı güç kazandı

23 yılda elde ettikleri sayısız başarıların arasına ihracat şampiyonluğu unvanını da ekleyerek dünya savunma endüstrilerine karşı büyük bir güç kazandıklarına değinen Aral, 2022 hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu sene de yerli ve milli uçaksavarımız M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek ile ihracat yolculuğumuzu hızlandırarak savunma sanayinin Ar-Ge ve inovasyonda ulaştığı son noktayı dünyada temsil etmeyi sürdüreceğiz. CANiK USA, uzun vadeli yatırımlarımızdan birini oluşturuyor. Miami’deki tesisimizdeki yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımlarımızı 2022’de tamamlayarak ABD üretim kapasitemizi 250 bin adede ulaştıracağız ve böylelikle Türkiye’deki 450 bin adet kapasite ile birlikte toplamda 700 bin adet kapasiteye ulaşmış olacağız. Sadece Amerika’da değil farklı pazarlarda da global yolculuğumuzu hızlandıracağız.” dedi.

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