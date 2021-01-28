Samsun TSO Yönetimi, “Türkiye’nin Hızlı Büyüyen Şirketleri 2020” araştırmasında yüzde 2016-2018 yılları arasında 214,7 büyüyerek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına 80’inci sırada girerek Samsun’un gururu olan Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.’yi başarı plaketi ile ödüllendirdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin Hızlı Büyüyen Şirketleri 2020” araştırmasında 2016-2018 yılları arasında yüzde 214,7 büyüme başarısı göstererek Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında adını 80’inci sıraya yazdırmayı başaran Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.’yi ziyaret etti. Samsun TSO heyeti, başarısından dolayı Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral’ı kutlayarak, plaket takdim etti.

Murzioğlu tebrik etti

Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Türkiye’de büyük bir başarıya imza atarak, kentimizi gururlandırdınız. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var; ‘marifet iltifata tabidir’. İşte iltifatı en çok hak edenler, ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimiz. Hele ki, böyle bir dönemde, böyle bir başarıya imza atmanız bizleri daha da çok gururlandırdı. Üreterek, istihdam sağlayarak ve ülkemiz geleceği için oluşturduğunuz değer için teşekkür ediyorum. Ayrıca, dünya silah sanayinde tanınan bir marka yaratmanız da gurur vesilemiz. Başarınızda emeği olan herkesi canı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda daha çok şirketimiz ilk 100 içerisine girecektir. Çünkü bu potansiyel kentimizde, sanayicimizde var” dedi.

“Canik dünya markası oldu”

Canik markası altında ürettikleri silahların yüzde 80’ini dış pazara sattıklarını, en büyük alıcılarının da ABD olduğunu belirten Hayrullah Zafer Aral, “Yaklaşık 20 yıldır silah imalatı yapıyoruz. Ürettiğimiz silahların yüzde 80’ini dış pazara satıyoruz. En büyük alıcılarımızdan biri de Amerika Birleşik Devletleri. ABD’de de bizim ürünümüz ’yılın silahı’ seçildi. Adımızı dünyada birinci lige yazdırmış durumdayız. Samsun Yurt Savunma Sanayi için en önemli aşama bir Türk markası olan Canik markasının pazarda bir dünya markası olarak kabul edilmesini sağlamaktı. Şu anda Canik silah markası, dünyadaki en önemli Türk markalarından biridir” diye konuştu.