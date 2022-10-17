Çandır: "Tarımda yeşil dönüşümü hayata geçirmeliyiz"

Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarımda rekabeti yakalamak için yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini söylerken, dönüşümde Avrupa Birliği fonlarının değerlendirilmesi ve devlet desteğinin etkin şekilde sağlanması gerektiğini kaydetti.

TEBD Yeşil Mutabakat Çalışmaları–Türk Tarım Sektörü Çalıştayı, Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde Borsa üyelerinin katılımıyla çevrimiçi yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ortaklığında yürütülen “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu” (TEBD) Projesi çerçevesinde düzenlenen Çalıştayda konuşan ATB, ATAK Başkanı Ali Çandır, Borsa’nın sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Yeşil mutabakatı başarı hikayesine dönüştürebilirsiniz"

Borsa olarak Türkiye’de ilk kez tarımda karbon ayak izini hesaplamayla ilgili yazılım geliştirdiklerini ve kurumsal web sitesinden herkesin hizmetine sunduklarını anımsatan Çandır, tarımda marka olan Antalya’nın karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik konusunda öncü olması gerektiğini vurguladı. Çandır, AB’nin uygulayacağı karbon vergisiyle ilgili tarım sektörünün büyük yükümlülük altına gireceğine dikkat çekerken, “Ancak, doğru işi doğru zamanda yaparsak yeşil mutabakatı başarı hikayesine dönüştürebiliriz” dedi.

Ali Çandır, 2050 yılına kadar AB’nin sıfır karbon hedefi olduğunu belirtirken, “Önümüzdeki dönemde AB’nin hedefleri bizim de hedeflerimiz olmalı. Çünkü sürdürülebilirlik için bizim bugünü değil yarını da düşünen bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Ancak yeşil dönüşüm yükünün altında özel sektörün tek başına kalkma şansı yok. Devletimizin destekleri, AB‘nin fon desteği bu anlamda çok önemli” diye konuştu.

"AB en büyük ihracat partnerimiz"

Redis Innovation Kurucu Ortağı Selin Arslanhan, yaptığı sunumda başta yaş meyve sebze ve çiçek sektörü olmak üzere yeşil mutabakatın tarımı nasıl etkileyeceğini anlattı. Arslanhan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en büyük ihracat partneri olduğunu belirtirken, AB’nin ticaretteki yerinin çok önemli olduğunu ve bunun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Arslanhan, bu çerçevede yeşil mutabakatta uyumun önemine dikkat çekti.

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Proje Direktörü Oya Ersöz, yeşil dönüşümün tarımsal üretim ve ticaret için fırsat olabileceğini söylerken, mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ersöz, yeşil mutabakata uyumla ticarette rekabet gücünün artırılabileceğini belirtirken, sürdürülebilirlik için yeşil mutabakatta somut adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Redis Innovation Kidemli Danışmanı Sibel Güven, tarımda yeşil dönüşümün uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirtirken, tarımla ilgilen katılımcıların uyum için neler yaptığını sordu. Toplantıya katılan üyeler, yeşim dönüşümle ilgili uygulama ve deneyimlerini paylaşırken, dönüşümle ilgili sorular yöneltti.