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Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün ayakları 250 metreye ulaştı

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HIZLA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR. SON YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN KÖPRÜNÜN AYAKLARININ UZUNLUĞU 250 METREYE ULAŞTI. 32 BLOKTAN OLUŞACAK KÖPRÜ AYAKLARI, TAMAMLANDIĞINDA 318 METRELİK UZUNLUĞUYLA 18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK.

Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün ayakları 250 metreye ulaştı

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HIZLA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR. SON YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN KÖPRÜNÜN AYAKLARININ UZUNLUĞU 250 METREYE ULAŞTI. 32 BLOKTAN OLUŞACAK KÖPRÜ AYAKLARI, TAMAMLANDIĞINDA 318 METRELİK UZUNLUĞUYLA 18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK.

21 Nisan 2020 Salı 13:46
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Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün ayakları 250 metreye ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 250 metreye ulaştı. 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 26. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 250 metreye ulaştı. 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayaklarının tamamlanmasına 68 metre kaldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

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