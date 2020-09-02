Dünya çam balı üretiminin merkezi durumundaki Muğla’da bu yıl kurak geçen sezon ve iklim değişikliği nedeniyle çam balı üretiminde yüzde 35-40’lık üretim kaybı var. Ağustos ayında yapılması gereken birinci kesim bal hava şartlarının kurak gitmesi nedeniyle yapılamadı.



Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Ağustos, Eylül ve Ekim-Kasım dönemi olmak üzere üç defa çam balı kesimi yapıldığını, Ağustos ayında ise kuraklık nedeniyle bu kesimin yapılamadığını söyledi. Birinci kesimde yüzde 35-40’lık rekoltenin kayıp olduğunu belirten Şahin, bunun fiyatlara da yansıyacağını açıkladı.

“Çam balı üretiminde yüzde 35-40 kayıp var”



Ağustos ayında yapılması gereken birinci çam balı kesiminin kuraklık sebebiyle yapılmadığını belirten Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Şahin, “Çam balı bir yıllık üretim cetveline baktığımız zaman Ağustos ayında ilk dönem birinci hasat dönemi diyoruz. Birinci döneminde balın yüzde 30-35’ini üretiyoruz. İkinci hasat döneminde yüzde 30, üçüncü hasat dönemi olan Ekim-Kasım aylarında yüzde 35 üretim gerçekleşiyor. Birinci hasat dönemi dediğimiz Ağustos ayındaki rekolteyi kaçırmış oldu. Aslında kaçırmadık, üretimde aşamasındaki küresel iklim değişikliği, gerek Temmuz’daki yüksek sıcaklık, gerekse Mayıs ayındaki sıcaklık dalgaları nedeniyle böcek kaybı yaşıyoruz. Şunu net olarak söyleyebilirim, yıllık çam balı rekoltemizde yüzde 35-40’lık bölümünü kaybettik. Ürettiğimiz çam balının yüzde 70’lik bölümünü yurt dışına satıyoruz. Diğer kısmını da iç tüketimde kullanıyoruz. İç tüketimde sıkıntı yok. Dış pazar sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.



“Rekolte düşüklüğü fiyatlara yansıyacak”

Çam balı rekoltesinin düşmesi nedeniyle bunun fiyatlara da yansıyacağını açıklayan TAB Başkanı Şahin, “Rekolte düşüklüğü elbette fiyatlara yansıyacak. Geçen yıl en son 370-380’i gören çam balı bu yıl 500’ün üzerinde rakamlar olacaktır. Çiçek balı üretimimizde de yine aynı küresel iklim değişikliği nedeniyle her ilde çalışmalarımız var. Her il birliklerimiz kendi bölgelerindeki gelişmeleri merkez birlik ile bilgi alışverişinde bulunuyor. Bir ilimizin üretimi diğer ilimizi yansıtmıyor. Bazı illerimizde üretim yok, bazı illerimizde yüzde 20 azalış var. Bazı illerde de yüzde 15-20’lik bir artış var. Bal demek eşittir iklim. Hava şartları iklim şartları balı yapmakta arıya ikram etmekte en büyük etken oluyor. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle çiçek ballarımızda da ortalama yüzde 20’lik bir azalış olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizin iç tüketiminde hiçbir sıkıntımız olmaz, iç tüketimin ihtiyacını karşılarız” dedi.